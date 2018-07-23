Жертву отравления в Эймсбери не выпускают выпить вина

СЕГОДНЯ 20:25 2018-07-23T20:44:30+03:00

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Британец Чарльз Роули, который якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом в городе Эймсбери (недалеко от скандально известного Солсбери), пожаловался журналистам на самочувствие после выписки из госпиталя. Как пишет газета The Sun, дело не столько в физическом, сколько в моральном состоянии Чарли.

После больницы полицейские слишком усердно его опекают: заперли в квартире, выдали секретный номер мобильного телефона и никуда не пускают. В доме при этом нет ни телевизора, ни газет. Такое впечатление, что Роули не отравившийся, а отравитель, пойманный и посаженный за решётку.

- Я просто хочу выйти отсюда и выпить вина, - говорит мужчина. - Я очень рад выписке, но теперь я заперт в комнате со множеством лекарств. Мне разрешили выкурить сигарету, но мне очень скучно.

В конце концов, правоохранители все-таки сжалились над Чарли и разрешили ему смотреть фильмы на DVD-проигрывателе брата.

Кстати, старший брат Мэтью также дал комментарий изданию, в котором рассказал, что Роули действительно нельзя оставаться без присмотра.

- У него частичная потеря памяти, - сказал он. - Я не уверен, что это из-за покушения или лечения. Он сам по себе немного туманный и рассеянный. Но поверьте, он реально сходит с ума от нахождения в этой комнате.

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