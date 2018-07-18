2018-07-18T12:24:51+03:00
В мире

Погибшая в Эймсбери женщина сама нанесла яд себе на запястья

Выживший при отравлении Чарльз Роули утверждает, что перед инцидентом его подруга подобрала на улице флакон духов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дон Стерджесс скончалась в больнице 8 июляДон Стерджесс скончалась в больнице 8 июляФото: REUTERS
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Погибшая в результате отравления жительница британского города Эймсбери Дон Стерджес сама нанесла на свои запястья нервно-паралитическое вещество. Такую версию озвучил Мэттью Роули – брат второго пострадавшего Чарльза.

"Он помнит, что Дон побрызгала парфюмом на оба запястья. <…> Он не помнит, что произошло потом, но эта деталь закрепилась в его сознании", - рассказал мужчина.

Родственник пострадавшего подчеркнул, что, когда подруга Чарльза только открыла флакон "духов", тот сразу почувствовал едкий запах аммиака. На данный момент это вся информация, которую британец смог вспомнить. Однако с каждым днем воспоминания понемногу возвращаются.

Ожидается, что в скором времени Роули сможет рассказать следствию, где именно они обнаружили подозрительную емкость с отравляющим веществом. Пока же правоохранители прочесывают парк, расположенной неподалеку от места другого отравления, получившего название "дело Скрипалей".

"Мы еще не знаем, был ли у него прямой контакт с нервно-паралитическим веществом, который, видимо, был у Дон, или это случилось после того, как он дотронулся до нее", — цитирует газета Daily Mail Мэттью Роули.

Напомним, что 30 июня в жилом доме в Эймсбери были обнаружены Дон Стерджесс и Чарльз Роули с признаками отравлениями. 8 июля женщина, которая подверглась воздействию наибольшей концентрации яда, скончалась, а мужчина пришел в сознание на следующий день.

Ранее британская полиция сообщила, что нашла в доме Роули флакон из-под духов, в котором на самом деле содержалось нервно-паралитическое вещество, передает сайт kp.ru.

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