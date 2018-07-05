Чисто английская зараза: В Эймсбери расследуют отравление двоих человек

СЕГОДНЯ 17:40 2018-07-05T17:39:13+03:00

В Соединенном королевстве снова паника: еще двое траванулись тем же ядом, что едва не угробил Скрипалей

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«Ну дела! У нас теперь травят налево и направо», - отпускает язвительное замечание в вагоне лондонской подземки пожилой британец, показывая спутнице газету. Я сижу рядом и, скосив взгляд, вижу набранный огромными буквами заголовок на обложке: «Новичок» возвращается!» Да, эту новость здесь сейчас обсуждают все - в городке Эймсбери обнаружились новые жертвы того самого яда, который, по версии британского следствия, чуть не унес жизни бывшего английского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Кстати, оба города - Эймсбери и Солсбери - разделяет всего десяток километров.

Скотланд-Ярд сообщил, что отравление получили в субботу двое: 44 -летняя Дон Стерджес и Чарли Роули, который на год старше. Нашли их в доме в бессознательном состоянии, но кто и каким образом - непонятно. Власти привычно напускают туману - скорее всего, от растерянности. Ведь при всем желании «русским следом» здесь и не пахнет. Оба пострадавших - обычные британцы, к тому же с низов общества, давно подсевшие на дурь и алкоголь. Поначалу врачи госпиталя (того самого, где лечили Скрипалей) так и решили: причина комы - передозировка наркотиков. Но что-то в симптомах показалось знакомым, и образцы анализов на всякий случай отослали в расположенную поблизости лабораторию в Портон-Дауне - главный британский центр, занимающийся исследованиями в области химического оружия. Именно тамошние специалисты якобы выявили в пробах Скрипалей пресловутое вещество «новичок», в применении которого Лондон без всяких доказательств поспешил обвинить Москву. И вот шокирующий вердикт: британская парочка траванулась тем же самым ядом...

Услышав, о чем говорит сосед по вагону, нарушаю неписаное правило Альбиона – заговаривать с незнакомыми людьми и спрашиваю:

- Как вы думаете, может это быть связано с чемпионатом мира по футболу?

Британец с интересом смотрит на меня:

- Вы имеете в виду, что отравление опять «посвящается» Путину? Кто знает. Посмотрим, что будет дальше.

Яд стал здесь коронным способом портить отношения с нами. После отравления в 2006 году Александра Литвиненко почти все двустороннее сотрудничество было свернуто. А какой виток антироссийской истерии раскрутило весной «дело Скрипалей»! И вот опять все то же, да в том же самом месте. И в тот момент, когда чемпионат мира в нашей стране проходит триумфально. Не удивительно, что некоторые политологи и журналисты в Британии стали связывать эти события.

И тут на авансцену вышел заместитель главы МВД Бен Уоллес, исполнив трюк частичного переобувания в воздухе. Во-первых, заявил, что Россия не причастна к случившемуся в Эймсбери (но тут же оговорился, что это по предварительной информации). Во-вторых, выразил надежду, что Москва поможет в расследовании дела. Вот так поворот! Ведь в случае со Скрипалями все было с точностью наоборот: наше посольство чуть ли на каждый день предлагало помощь, но в ответ - высокомерное молчание.

Люди задают закономерный вопрос: если отравления тем же самым ядом продолжаются, и явно без участия Москвы, так, может, и в первом случае Россия была ни при чем? Британский министр безопасности Бен Уоллес поспешил выдать «рабочую версию». Мол, мужчина и женщина в Эймсбери пострадали от остатков вещества, которое использовалось против Скрипалей. А как же многомесячная очистка Солсбери за огромные деньги налогоплательщиков, о которой здесь без конца рассказывали?

И не стоит ли повнимательнее приглядеться к лаборатории в Портон-Дауне, откуда, возможно и утекла в окрестные городки чисто английская зараза.

Лондон.

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