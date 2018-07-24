Как корреспондент “КП” вложился в сельское хозяйство и сделал деньги из ничего
Обсуждаем главные экономические новости в эфире программы «Личные деньги» на Радио «Комсомольская правда»
Обсуждаем главные экономические новости в эфире программы «Личные деньги» на Радио «Комсомольская правда»
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Главные темы:
- Госдума приняла закон о повышении НДС.
- Как корреспондент "КП" вложился в сельское хозяйство и сделал деньги из ничего. По-вашему, стоит ли вкладываться в с/хозяйство? И во что вы вкладывали свои кровные?
- Сколько должны стоить хорошие солнечные очки?
- Поговорил с незнакомцами - потерял 350 тысяч! Как обезопасить себя, если у вас украли симку и кредитку.
Как корреспондент “КП” вложился в сельское хозяйство и сделал деньги из ничего
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