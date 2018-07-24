24 Июль 13:05 2018-07-24T15:53:53+03:00

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Главные темы:

- Госдума приняла закон о повышении НДС.

- Как корреспондент "КП" вложился в сельское хозяйство и сделал деньги из ничего. По-вашему, стоит ли вкладываться в с/хозяйство? И во что вы вкладывали свои кровные?

- Сколько должны стоить хорошие солнечные очки?

- Поговорил с незнакомцами - потерял 350 тысяч! Как обезопасить себя, если у вас украли симку и кредитку.