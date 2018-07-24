Минобороны: армии США, если она хочет задержаться в Сирии, стоит подключиться к гуманитарной операции

СЕГОДНЯ 20:21 2018-07-24T20:29:21+03:00

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"Никаких правовых оснований для дальнейшего проведения операций американскими военнослужащими в Сирии объективно больше не существует. В такой ситуации у американских сил остается только одна возможность задержаться в Сирии, – подключиться во взаимодействии с Россией и законным руководством страны к процессу оказания помощи возвращению беженцев и временно перемещенных лиц в свои дома. Если нынешний командующий силами США на Ближнем Востоке не видит для такого взаимодействия возможностей, то лучшим выходом будет не мешать мирному процессу и приступить к ускоренному выводу военнослужащих США с территории Сирии", - именно так прокомментировали в Минобороны заявления Командующего силами США на Ближнем Востоке генерала Джозефа Вотела, сообщившего американскому телеканалу АВС о невозможности взаимодействия с Россией по возвращению беженцев в Сирию из-за ее "продолжительной поддержки президента Асада".

Жестко. Но в российской армии нет дипломатов, и может это к лучшему: вполне симметричный ответ бравому заявлению командующего силами США на Ближнем Востоке. Ему ли не знать о роли российской армии в важнейших изменениях в гуманитарной обстановке Сирии?

"Своими заявлениями генерал Вотел не только дискредитировал официальную позицию своего верховного главнокомандующего, но и усугубил незаконность по международному праву и законодательству США военного присутствия американских военнослужащих в Сирии.

Хотел бы напомнить генералу Вотелу, что официальным правовым "прикрытием" незаконного военного вмешательства США в сирийский конфликт всегда называлось спасение Сирии от террористов ИГИЛ и сирийского филиала Аль-Каеды, - группировки "Джабгат ан-Нусра" (террористические организации запрещенные в России). При этом до вступления в 2015 году России в борьбу с терроризмом в Сирии, из-за бездействия США и так называемой "международной коалиции", количество террористов и подконтрольной им территории только увеличивалось", - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

Представитель Минобороны напомнил заокеанским коллегам, что за прошедшие три года сирийскими правительственными войсками при поддержке ВКС России освобождена от террористов практически вся территория Сирии. Сегодня первоочередной задачей сирийского народа стало восстановление муниципальных органов власти, больниц, школ, предприятий, рынков, ремонт и строительство жилья, возобновление сельскохозяйственного производства, а также возвращение беженцев из других стран.

Именно для этого властями России и Сирии создан и начал работу в Сирии Центр приема, распределения и размещения беженцев. Российской военно-транспортной авиацией организована доставка гумпомощи, предметов первой необходимости и лекарств из России, Армении, Франции и, в скором времени, от других стран.

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