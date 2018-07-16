Ядерная программа Ирана, война в Сирии и нашествие мигрантов в ЕС: что предложил России президент США

СЕГОДНЯ 20:40 2018-07-16T21:05:20+03:00

В США было немало противников встречи Трампа с Путиным, но лидеры двух держав все же провели переговоры Фото: REUTERS

Политологи комментируют, что могло бы стать реальностью из идей, которые были озвучены на саммите лидеров двух стран [видео]

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- Позиция Трампа по Ирану (о том, что нужно снизить уровень насилия, который Тегеран распространяет в регионе, что нужно взять под полный контроль ядерную программу страны. - Ред.) подразумевает, что у него все-таки есть какой-то гибкий план действий, - считает политолог-иранист Карине Геворгян. - Трамп человек рациональный, он знает, как достигнуть своих целей. Как это было с КНДР. Я думаю, что все структуры в США осознают, что против Ирана действовать сейчас невозможно никакими мерами. Тем более силовыми. Так что нового конфликта в регионе, слава богу, не будет. Будет долгий переговорный процесс, в котором США просят поучаствовать и Россию.

- Слова Трампа о том, что США расправились в Сирии с ИГИЛ (организация запрещена в РФ - Ред.), а Россия лишь помогала - это нормально. Трамп не мог сказать по-другому, - уверен политолог Сергей Черняховский. - Не мог он не приписать заслуги по Сирии себе. Это же часть его предвыборной кампании. Но надо понимать, что слова направлены исключительно на американскую публику. В нашей стране высшее руководство это понимает и относится к таким заявлениям философски.

- Что означает расширение гуманитарного сотрудничества между нашими странами для разрешения ситуации в Сирии? Россия предлагает доставлять продовольствие и медикаменты из Европы и США для сирийских регионов, которые испытывают гуманитарное бедствие, - говорит эксперт комитета Госдумы РФ по транспорту Роман Гусаров. - Для этого мы хотим задействовать свою военно-транспортную авиацию и наши военные базы. Технически проблем в этом нет. Речь идет о том, чтобы создать условия для возвращения беженцев именно в Сирию, а не для их дальнейшего следования в Европу. Для этого должна быть нормальная гуманитарная обстановка на территории арабской республики. Главное препятствие для этого - именно отсутствие продовольствия и медикаментов. Так что если появится желание расширить объемы поставок со стороны США и ЕС, Россия это будет только приветствовать.

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«Трампу предстоит преодолеть сопротивление скептиков»

Немецкий политолог Александр Рар:

- Трамп заявил, что страны готовы к жесткой энергетической конкуренции за Европу (речь идет о том, что США планируют поставлять в ЕС свой сжиженный газ, который дороже российского, поэтому Америка выступает резко против строительства газопровода из России в Германию «Северный поток-2». - Ред.). Но слова президента США - это тоже положительный результат. Ушла конфронтация, резкие нотки. Будем надеяться, что это в некотром смысле прорыв.

Cтарший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко:

- В самих США было очень много противников встречи Трампа с Путиным. И, главное достижение - саммит все-таки состоялся. Встреча показала: диалог возможен, и он будет продолжаться. Удалось обсудить исключительно те вопросы, которые требовали как можно скорейшего прояснения. Главное, оба президента выразили заинтересованность в продолжении общения. Противники встречи будут пытаться девальвировать договоренности. Они будут доказывать, что смысла в выстраивании конструктивного диалога нет. Будем надеяться, что Трампу хватит политической воли и терпения, чтобы преодолеть сопротивление и продолжить диалог с Россией.

Можете сами допросить «русских хакеров»

- Данный вопрос для Белого дома очень чувствителен: ведь если якобы «вмешательство в президентские выборы-2016» имело место, значит, действующий лидер США и вся его администрация попросту нелегитимны, прокомментировал «КП» одну из главных тем пресс-конференции Путина и Трампа кандидат исторических наук Ярослав Левин. - Однако Путин вновь четко дал понять, что Россия в выборы не вмешивалась. И дал важную ремарку: если комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера (которая ведет это дело) хочет получить какую-то информацию из России, мы готовы пойти навстречу, приняв у себя ее представителя. И даже провести допросы подозреваемых. Но такого рода жесты в политике предполагают взаимность. Недаром Путин заговорил о деле англо-американского бизнесмена Уильяма Браудера, которого обвиняют в хищении миллиардов рублей из российского бюджета. Мол, ты - мне, я - тебе: мы поможем вам поймать международных хакеров, если они вообще существуют, а вы нам - бизнесмена-рейдера.

- Публично обсуждая строительство второй ветки газопровода из России в Германию, обо игрока ненароком дают понять, что мнение Европы на сей счет их абсолютно не волнует, - полагает эксперт Уральского информационно-аналитического центра Михаил Фрибен. - Трамп тут выступает как представитель реального сектора американской экономики. Ведь США не оставляет попыток захватить европейский рынок своим газом. Но поскольку так просто подвинуть Москву уже не получается, Вашингтон предлагают кое-что взамен: они помогают наводить порядок в Киеве и частично снимают с России санкции в финансовом секторе (из-за которых бизнес не может взять за рубежом кредиты на развитие). В итоге роль украинских трубопроводов в снабжении Европы по крайней мере на некоторое время сохраняется, поскольку они нужны Штатам как способ надавить в случае чего и на ЕС, и на Россию.

- Это настоящий прорыв, ведь все существующие каналы, например, российско-американские торгово-промышленные палаты, просто не работают. Теперь же речь идет о создании параллельного переговорного процесса, который сможет мягко обойти санкции и восстановить экономические отношения, - сказал «КП» бизнес-консультант Алексей Фролов. - России нужен доступ к кредитам американских банков, а Штатам - наш рынок сбыта. Возможно, в число этих «капитанов» войдут олигархи, имеющие бизнес-интересы в США: Дерипаска, Вексельберг… С предпринимателями американской элиты такого же уровня они быстро договорятся, и это будет способствовать отмене санкций - если не на бумаге, то по факту.

ДОСЛОВНО

«Лучше, чем супер. Шикарно».

(Сергей Лавров, министр иностранных дел России о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки).

КАК ЭТО БЫЛО

Путин и Трамп в Хельсинки: Вражда завершилась четыре часа назад

- Нужно наконец встретиться с Путиным, сесть с ним, выпить водки и во всем разобраться, - говорил Дональд Трамп два года назад в ходе предвыборной кампании.

Случайно или нет, но перед пресс-конференцией двух президентов после встречи в Хельсинки рядом с трибуной Трампа на столике поставили два стакана, наполненные чем-то прозрачным. На 99 % процентов это была вода, но судя по выступлениям Путина и Трампа за столом переговоров свои четыре часа они просидели очень откровенно (подробности)