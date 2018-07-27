Ну и жара! Как пережить новые температурные рекорды

27 Июль 10:05 2018-07-27T15:12:43+03:00

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают главные летние летние новости со слушателями

Михаил Антонов и Мария Баченина обсуждают разные способы со слушателями

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Главные темы:

- Россияне увидят "кровавую Луну"!

- 76 российских продуктов пополнили "Красную книгу еды".

- В Сочи зафиксировали температурный рекорд в 37 градусов. Синоптики предупредили москвичей об аномальной жаре. На Среднем Урале из-за жары объявлено экстренное предупреждение. Как спастись от жары в квартире или дома: 6 советов от Минздрава.

- Афины затопило после сильного шторма. Ранее сообщалось, что в Греции на этой неделе произошло несколько крупных лесных пожаров.

- Обзор прессы.

- Во Владивостоке появилась парковка для собак.

- Первая свадьба мундиаля: мексиканец приехал в Екатеринбург на футбол, а нашел красавицу-невесту.

- Новости спорта.