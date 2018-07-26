2018-07-26T12:39:18+03:00
Здоровье

Как спастись от жары в квартире или дома: 6 советов от Минздрава

Рекомендации, которые помогут не схватить тепловой удар и спастись от жары в квартире или дома
Анна КУКАРЦЕВА
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Лето в самом разгаре, а значит жара может доставить немало неприятностей. ФОТО Людмила БарковаЛето в самом разгаре, а значит жара может доставить немало неприятностей. ФОТО Людмила Баркова
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В ближайшие дни обещают душную жару - при повышенной влажности температура днем может достигать + 30 градусов. А это тяжело для всех. Но особенно для малышей, пожилых людей, гипертоников и людей с сердечно-сосудистыми проблемами.

Минздрав дал несколько простых, но действенных советов, как спастись от жары в квартире или дома.

1. Гуляем только утром и вечером

Прогулки с детьми или выгул собак лучше запланировать на часы, когда жары еще нет или она пошла на убыль. Как правило, это время до 10.00 и после 16.00 часов. Это при условии, что днем термометр показывает не выше 25 градусов тепла.

Когда температура поднимается до 30°C и выше, то прогулки лучше совершать до 9.00 и после 19.00–20.00часов.

2. Если по жаре, то идем медленно

Если приходится выходить на улицу после 10.00, то держитесь в тени и идите не спеша. Одежду лучше надеть свободную из натуральных тканей. Девушкам в этом плане повезло: развевающиеся юбки и сарафаны в жару - наилучший выбор.

3. В сумке обязательно - вода, влажные салфетки, веер или газета.

Обязательно берите с собой питьевую воду и не пренебрегайте головными уборами. Носите с собой влажные салфетки с нейтральным запахом, чтобы освежить лицо или протереть руки после поездки в общественном транспорте. На вечерний путь из офиса домой также запаситесь питьевой водой, проделайте его по возможности в неспешном темпе.

В транспорте от духоты спасет веер или газета. Если стало дурно в метро, обязательно смочите водой виски и внутренние стороны рук - это поможет охладить тело и снизит давление.

4. Без прогулок может подскочить давление

В жару обычно рекомендуют сократить излишнюю физическую активность, но все же не полностью. Может, штанга в спортзале в 12 часов дня и будет лишней, но вечерние прогулки отменять ни в коме случае нельзя. Эксперты Минздрава напоминают: малоподвижный образ жизни в жаркую погоду может спровоцировать обострение гипертонии, повысить риск тромбозов. Поэтому вечерние прогулки при комфортной температуре будут полезны.

5. Не злоупотребляйте кондиционером. Лучше - в душ

Если без кондиционера просто не обойтись, помните - разница в температурах не должна быть больше 5 градусов. Это касается и машин, и помещений. То есть, если на улице + 25, то на кондиционере нельзя выставлять температуру ниже + 20. Слишком низкие температуры может привести и к тепловому шоку, если вам все же придется выйти на улицу в жаркие часы. Или к простуде, а порой и к пневмонии. Намного полезнее в течение дня несколько раз принимать прохладный душ.

6. Вместо пива - вода с мятой и лимоном

Минздрав рекомендует: «в жару исключите потребление алкоголя, острой, жареной, жирной или копченой пищи, сладких газированных напитков. Чтобы избежать обезвоживания организма, пейте больше простой питьевой воды или воды с добавлением лимона, мяты, ешьте больше овощей и фруктов».

ВАЖНО

Если внезапно затошнило

Если вы все же почувствовали слабость, головную боль, головокружение, тошноту, озноб, нужно обратиться за медицинской помощью. Вполне возможно, эти симптомы свидетельствуют о тепловом ударе, который опасен для здоровья, а порой и для жизни.

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