Синоптики предупредили москвичей об аномальной жаре в четверг

СЕГОДНЯ 12:13 2018-07-26T12:13:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Синоптики предупредили о сильной жаре в Москве. По прогнозам центра погоды «Фобос», в четверг, 26 июля, температура в российской столице превысит норму на девять градусов. Так, воздух прогреется до +28...+30 градусов.

«Максимальная температура воздуха в столице +28…+30, по области +26…+31. <…> Относительная влажность около 47%», - уточняется в сообщении «Фобоса». При этом там отмечается, что 26 июля в мегаполисе ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, по данным Гидрометцентра России, в четверг температура воздуха в городе составит +25…+27 градусов.

Кстати, напомним, недавно синоптики сделали прогноз погоды на конец июля и август. По их заверениям, остаток лета в Москве будет теплым. Более того, среднесуточная температура последнего летнего месяца в мегаполисе будет выше климатической нормы.