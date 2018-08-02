Как из-за двух дам посадили генерала, вора в законе, 15 силовиков и бандитов

СЕГОДНЯ 01:03 2018-08-02T01:12:40+03:00

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Почему дело о перестрелке в столичном ресторане Elements в декабре 2015 года вспомнили сегодня? Предъявлено обвинение генерал-майору Александру Дрыманову. Экс-руководителя главка СК по Москве подозревают в получении «подарков» от авторитета Шакро Молодого. Что стоит за скандалом с коррупцией в рядах силовиков?

ПРАЧЕЧНАЯ

От Трехгорной мануфактуры остались лишь название и стены. Кирпичные здания нарезали в аренду под «креативные пространства». До Дома правительства - три минуты пешком. Сюда захаживают сливки общества. Два с половиной года назад здесь гремели выстрелы.

С местной криминальной сходки начался закат и вора в законе Шакро Молодого, и генералов Следственного комитета.

Вывеска давно снята, дверь нараспашку. Рабочие-азиаты не понимают русский. Старого интерьера нет. Хотя именно он и стал спусковым крючком «перестрелки на Рочдельской».

Два человека погибли после стрельбы в кафе в центре Москвы.Разборки устроили мужчины, ворвавшиеся в питейное заведение с оружием. В полиции этот факт подтвердили.

- В большинстве дорогих ресторанов есть черная кухня. У кого нелегальные мигранты на поломойке, у кого официанты без трудового договора за чаевые пашут, у кого продукты - незаконная санкционка, - рассказывает мне источник, знакомый с ходом следствия. - А главное: замечал, что, когда просишь счет, тебе часто приносят не настоящий чек с ИНН, а мутную бумажку? Ты платишь за обед, но деньги идут мимо кассы в карман хозяев. То есть многие кафе генерируют денежные потоки, которые со стороны не отследить.

А потом к ресторатору являются ходоки. И делают предложение, от которого невозможно отказаться.

- Допустим, я человек с левыми доходами - от взяток, например. Их же налом заносят. Но эти деньги надо легализовать. Как? Приношу наличные владельцу ресторана. Тот берет часть себе, а на оставшиеся заключает с некой фирмочкой «договор на дизайн-услуги». Фиктивный. Но поди докажи! А принадлежит это «дизайн-бюро» моей любовнице, - продолжает источник.

Возможно, подобную схему использовала хозяйка заведения Elements, казахская кореянка Жанна Ким.

ВОЙНА ИЗ-ЗА ДИЗАЙНА

Кимша, как называет себя Жанна, - топ-модель и танцовщица. В друзьях - казахстанские олигархи. Они-то и дали Кимше денег на ресторанный стартап в конце 2014 года. Дизайн интерьера для своих «Элементов» девушка заказала у другой светской дамы - Фатимы Мисиковой. За 600 тысяч евро.

Но у двух восточных красавиц что-то не сложилось. Мисикова стала обвинять Кимшу, будто та зажала 8 миллионов рублей. У кореянки - своя правда: мол, рабочие Мисиковой не доделали интерьер, и пришлось нанимать собственного прораба.

- Обратите внимание: «бригады рабочих», на которую ссылаются обе женщины, никто в глаза не видел. Думаю, их якобы сделка была просто ширмой, чтобы отмыть нелегальные доходы куда более крупных фигур, - уверен наш источник.

Концы с концами в официальной бухгалтерии Кимши не сходятся. Открываем публичный реестр юридических лиц - вот принадлежащее Жанне ООО «Пятый элемент». Юридический адрес - тот же, что у ресторана Elements.

Доход фирмы за 2015 год… 0 рублей. Притом что средний чек в «Элементах» был от 3 до 5 тысяч, а валюта на корейского шеф-повара или на «дизайн от Мисиковой» откуда-то находилась.

Так чьи же грязные деньги стекались под крышу кабака на Трехгорке?

Вот один из уголков ресторана, по поводу которого схлестнулись две «дизайнерши». Высокое искусство, высокое!.. Фото: Elements By Edward Kwon. Источник контента: www.GDEBAR.ru

ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ

В забегаловке на окраине Москвы общаюсь с Василием (имя изменено). В Донбассе он словил осколок украинского снаряда, сейчас, пользуясь связями по обе стороны закона, помогает людям «решать вопросы».

- Корни всей истории - даже не в 90-х, - рассказывает Василий. Он знает многих фигурантов «дела на Рочдельской». - Возьми Мисикову. Та родом из Питера. Ее отец до сих пор держит крупнейшую в городе овощебазу. Промысел этот был криминальным даже при Брежневе. Примерно тогда клан Мисиковых сошелся с Шакро Молодым…

Именно этого вора в законе привлекли, дабы «порешать вопрос» вокруг Elements. Настоящее имя - Захарий Калашов. Родом из Тбилиси. «Умный, интеллигентный, стратегический склад мышления», - описывают его знакомые. Шакро вел дела с другими авторитетами - Япончиком и Дедом Хасаном (ныне покойными).

От него 14 декабря 2015 года в ресторан Elements выбивать из Кимши деньги явились 13 разгневанных ходоков - включая авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец). И уголовная драма перешла в боевик со стрельбой.

- Спор двух девиц перешел в ментовско-криминальную войну случайно, - продолжает Василий. - Никто не предполагал, что клан Мисиковых задействует связи с законниками. Ну а те знать не знали, что Кимша позовет адвоката Эдуарда Буданцева. В смысле это сейчас он адвокат. А когда-то служил в КГБ, занимался охраной Шеварднадзе.

Впрочем, была у конфликта и экономическая подоплека.

- Вы верите, что один из самых влиятельных законников СНГ послал смотрящих ради бизнес-спора между двумя дамами о восьми «мультах»? - говорит наш источник в органах. - А вот если допустить, что под угрозой оказалась отмывочная, где у авторитета был интерес, - все встает на места.

СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ

Начал пальбу «хороший парень» - экс-офицер Эдуард Буданцев (сам он, впрочем, утверждает, что защищал свою жизнь, а кто шмальнул первым - не помнит).

Буданцеву за беспорочную службу Родина отписала два наградных пистолета. Из них он застрелил двух членов банды Шакро и ранил с полдюжины. Вскоре пошли аресты и посадки.

Впаяли сроки троим сотрудникам соседнего ОВД «Пресненский»: полицейские примчались на Рочдельскую, но не вмешивались.

Арестовали и центрового разборки со стороны Шакро - авторитета Итальянца (Кочуйкова).

Но вскоре Итальянца... выпустили. Зато повязали группу сотрудников Следственного комитета включая генерал-майора Михаила Максименко. Похоже, они специально разваливали «дело о перестрелке». Например, переквалифицировав обвинение против Итальянца на более мягкое: с «вымогательства 8 миллионов» на «самоуправство».

Впрочем, адвокат генерала Максименко - Андрей Гривцов, сам работавший в Следственном комитете, настаивает на невиновности подзащитного.

- Он не мог этого сделать. В его полномочия это не входило. Что подтвердили в суде все сотрудники следственных органов, в чьем производстве было дело, - говорит юрист «Комсомолке».

- Максименко был руководителем управления собственной безопасности СК, он «мент, который сажает ментов». В руках такого человека - карьера, а то и свобода любого обычного следака: придраться к запятой в протоколе, выявить нарушения в работе при желании можно у любого. Так что он имел все возможности давить неформально, - объясняет наш источник в органах.

Этой весной Максименко с «группой товарищей» приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 165 миллионов рублей. Его признали виновным в получении взяток от преступного сообщества на сумму в $550 тысяч (за развал дела Итальянца и другие правильные, с точки зрения людей в наколках, решения).

Итальянца же повторно отправили в СИЗО. Там же оказался и его патрон Шакро.

- Личности подзащитных не обсуждаю, ни к одному из названных вами преступных деяний он не причастен, - коротко заявляет «Комсомолке» адвокат Молодого Александр Гофштейн.

Но что же объединяло вора в законе и его «контрагентов» из органов?

Так развивался конфликтФото: Дмитрий ПОЛУХИН

КВАРТИРА ЗА 128 «ЛИМОНОВ»

…Решальщик Василий показывает мне с экрана мобильника контакт (почему-то с американским телефонным кодом). Это номер «диспетчера», который принимает заказы. Переквалифицировать обвинение на более мягкую статью - пять миллионов рублей. Развалить - десяточка. А завести дело на твоего врага - всего два-три «ляма». Прикопаться ведь можно к каждому (особенно если ты чиновник или бизнесмен).

Возможно, именно этим занимался человек, стоявший на вершине пирамиды, - Александр Дрыманов.

50-летнего генерал-майора СК задержали в середине июля. Его прямыми подчиненными были некоторые подозреваемые по «делу Шакро», например, сообщник Максименко, экс-следователь Денис Никандров.

По одной из версий, Максименко был посредником при транзите «денег мафии» от криминального генерала Шакро к силовому генералу Дрыманову. Одну из таких взяток в $200 тысяч последнему якобы передали в пакете Bosco. И генерал-майор, как говорят, пересчитывал хрустящие пачки прямо в своем кабинете.

- Я никогда не слышал, чтобы Дрыманов жил не по средствам или был состоятельным человеком, - сообщает мне адвокат Андрей Гривцов (напомним, сам ранее работавший в СК). - Общие знакомые отзываются о нем только положительно.

Но дорогое имущество у Дрыманова есть. Ему принадлежит квартира в элитном жилкомплексе «Смоленская застава» в Оружейном переулке, через дорогу от высотки МИДа. Двухуровневый пентхаус на 9 - 10-м этажах. Площадь 220,8 квадрата. Кадастровая цена, которая может быть даже ниже рыночной, - 128,14 миллиона рублей (выписка из госреестра недвижимости есть в распоряжении «КП»).

Дрыманов был у начальства на хорошем счету. Четыре года назад именно он курировал дела против украинских военных преступников за геноцид мирного населения в разгар боев в Донбассе. А в конце 2017 года вышел в отставку, приватизировав пентхаус (на себя и двух дочерей).

В какой же момент он перешел на «темную сторону силы»?

- А ты уверен, будто это вор в законе коррумпировал следователя? Может, все было наоборот? - предполагает решальщик Василий. - История началась, когда он был не генералом, а простым капитаном. Хочешь не хочешь, следаки и воры вращаются в одних и тех же кругах. Найти тут к нужному человеку подход - пара пустяков. Кто-то берет взятки за ведение дел в интересах бандюков, кто-то отмывает деньги в «прачечных». Если бы не та идиотская перестрелка - все продолжалось бы до сих пор.

…А обе женщины, из-за которых началась «ментовская война», в бегах за границей. Кимша, правда, умудрилась открыть в Москве еще один ресторан в тусовочном районе - на Патриках (Патриарших прудах).

Надеемся, хотя бы теперь дизайн интерьера она заказала у кого надо.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Дрыманову предъявили обвинение

Вполне в духе Салтыкова-Щедрина этой непростой истории можно дать название «Как один генерал две взятки получал». В последний день июля Следственное управление ФСБ официально предъявило Александру Дрыманову обвинения в двух эпизодах взяточничества. Арест серьезного мужчины продлен еще на полтора месяца. У него изъято 2 миллиона рублей и 18 тысяч долларов. Это, как можно заметить, меньше изначальной суммы в «200 тысяч баксов от Шакро», о которых говорили близкие к следствию источники. В чем причина этой нестыковки и где остальные деньги, будет выяснять суд.

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Версия: Генерал Дрыманов брал взятки в мешках для одежды

Бывшего руководителя следственного управления СК по Москве поместили в СИЗО Лефортово

В ближайшее время Лефортовский суд столицы будет рассматривать арест руководителя генерала Александра Дрыманова. Сотрудники ФСБ России подозревают генерала в получении взятки в особо крупном размере. Подозреваемого доставили в СИЗО «Лефортово» и поместили в отдельную камеру. Задержание подтвердил «КП» адвокат Александр Карабанов, который ранее защищал одного из фигурантов этого дела. (подробности)