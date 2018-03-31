Приговор Шакро Молодому: как ссора двух женщин посадила на нары одного из самых влиятельных воров в законе?

СЕГОДНЯ 01:12 2018-03-31T01:03:31+03:00

«КП» подводит итоги громкого дела: из-за ссоры двух женщин вору в законе Шакро Молодому дали 10 лет, а генералы СК попали под следствие [инфографика]

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Эта долгая история закончилась в четверг, 29 марта. Никулинский суд Москвы вынес приговор Захарию Калашову, он же Шакро Молодой. Вместе с ним на скамье подсудимых 11 человек. Всем были предъявлены обвинения по статье «вымогательство в особо крупном размере». Еще двоих судили посмертно - в декабре 2015 года их застрелили у ресторана Elements на Рочдельской улице.

С этой перестрелки заварилась серьезная каша, тогда, наверное, никто и не ожидал, что полетят головы всей верхушки криминального мира России, зацепит и оборотней в погонах. А началось все из-за банальной ссоры двух дамочек. В этой истории много персонажей. И мы сделали расклад, кто какую роль играл в этом криминальном чтиве.

Однажды в МосквеФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Чем дело кончилось

Перестрелкой на Рочдельской занялся Следственный комитет. Спустя несколько месяцев казалось, что все заглохло. Но вдруг события начали развиваться с огромной скоростью. Итальянца сначала обвиняли в вымогательстве, затем переквалифицировали на более легкую статью «самоуправство», а потом и вовсе выпустили из-под ареста. Правда, его тут же задержали снова - оперативники ФСБ. И тут началось! Следом взяли высокопоставленных сотрудников Следственного комитета (см. инфографику). Через несколько дней в подмосковном особняке задержали и самого Калашова.

А дальше два расследования шли параллельно. С Шакро и его бригадой разбирались отдельно, с «генералами СК» - отдельно.

Судья читал приговор по делу Шакро целых два дня - 28 и 29 марта. Фигурантов много, дело - под сотню томов. И картинка рисовалась - прямиком из 90-х.

Тогда братва частенько использовала ЧОПы как прикрытие для бригад, которые могли носить легально оформленное огнестрельное оружие. Даже автоматы.

По версии следствия, Шакро Молодой попробовал провернуть такую же схему уже в наше время. В феврале 2015 года он поручил своему помощнику Батыру Бекмурадову приобрести для него фирму с лицензией на частную охранную деятельность. Позже такое же поручение получил и Итальянец. Так у Шакро появились сразу два ЧОПа. На его деньги подручные приобретали оружие (в основном пистолеты Иж) и автомобили. Одну из машин, кстати, люди Шакро перекрасили под брендовое желтое такси - чтобы иметь возможность перемещаться по городу, не привлекая внимания. Охранять ЧОПы Калашова никого не собирались. Главная задача - выбивание долгов и вымогательство. Кадры подбирали из бывших спортсменов, силовиков, участников боевых действий в горячих точках. Приезжали в офисы к бизнесменам или у дома подкарауливали. Били, калечили.

В уголовном деле несколько эпизодов. Но ключевой - та самая бойня на Рочдельской.

Прокурор просил для Шакро Молодого 10 лет. Суд дал немногим меньше - 9 лет и 9 месяцев. Остальные участники группы получили от 7 до 9 лет. Интересно, что в этом списке оказался полковник МВД в отставке Евгений Суржиков, уволившийся из органов несколько лет назад. Как было озвучено в суде, в ЧОПе Захария Калашова специально нанимали бывших силовиков, чтобы в случае необходимости улаживать определенные вопросы.

10 лет. Такого длинного срока в богатой биографии Захария Калашова еще не было.

А началось-то все... Поссорились как-то раз две женщины...

Только цифрыФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ИТОГО:

Захарий Калашов приговорен к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима.

Андрей Кочуйков получил 8 лет и 10 месяцев строгого режима.

Батыр Бекмурадов - 9 лет и 4 месяца колонии строгого режима.

Бывший сотрудник МВД Евгений Суржиков получил 7 лет и 10 месяцев строгого режима.

В отношении Дениса Никандрова и его сослуживцев следствие еще идет.