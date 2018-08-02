2018-08-02T01:33:27+03:00
Наука

Может ли комета «Невероятный Халк» поразить Землю гигантской молнией

Профессор МГУ Владимир Липунов оценил вероятность возникновения кометного электромагнитного импульса при прохождении нашей планеты через хвост кометы «Невероятный Халк»
Ярослав КОРОБАТОВ
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Невероятный ХалкНевероятный Халк
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Появление в центре Солнечной системы кометы PanSTARRS (C/2017 S3), которую за изумрудный газовый шлейф окрестили «Невероятный Халк», наделало большой переполох. Хотя космическая гостья максимально могла приблизиться к Земле только на расстояние в 0,76 астрономических единиц (астрономическая единица это расстояние от Земли до Солнца), а это более 100 миллионов километров, некоторые ученые опасались катастрофического развития событий. Так, российский исследователь кометных метеоритов Евгений Дмитриев в интервью «Интерфаксу» предположил, что комета «Невероятный Халк» может стать источником мощнейшего электромагнитного импульса.

- Комета приблизится к Солнцу ближе, нежели Меркурий, что приведет к сильнейшему разогреву поверхности кометы и увеличению ее газопылевого облака, - пояснил Дмитриев. - Пока мы не знаем, какие размеры примет ее и так гигантское газопылевое окружение. При прохождении Земли через хвост яркой кометы не исключено возникновение гигантской молнии, порождающей мощнейший кометный электромагнитный импульс (КЭМИ). Электрический разряд при е сближении кометы с Землей может стать губительным для нашей цивилизации. Полностью выйдет из строя все электронное оборудование, прекратят работу предприятия и объекты жизнеобеспечения, включая электростанции, остановится транспорт, упадут самолеты.

Насколько вероятно такое катастрофическое развитие событий? Об этом мы спросили известного ученого-астрофизика, профессора МГУ Владимира Липунова.

- Для начала давайте разберемся, почему молнии возникают на Земле, - говорит Владимир Михайлович. - В результате трения между облаками образуется огромная разница потенциалов – в десятки киловатт, этого достаточно для ионизации молекул воздуха. Но атмосфера Земли и космос это разные вещи. В космосе в миллиарды раз меньше частиц. Кометный хвост не может быть проводником электричества в силу того, что там концентрация вещества на двадцать порядков ниже. Там пробивать не чему! Действительно серьезные ученые рассматривали гипотезу, что некие заряды электричества могут возникать в плотных областях около кометного ядра, где плазма ионизирована. Но мы-то пролетим в 100 миллионах километров от ядра кометы! Там нет вещества, по которому молния могла бы прийти к нам.

- Взорвалась ли комета, как это утверждают, некоторые астрономы, или нам все-таки предстоит встреча с ней?

- Когда комета приближается к Солнцу, она действительно может взорваться за счет нагревания. Что такое комета? Это такая глыба льда, которая похожа на кучу ноздреватого грязного майского снега. В советское время дворники не так тщательно убирали снег, как это делают сейчас наши гости с юга. И в укромных уголках эта куча могла лежать чуть ли не до июля. А теперь представьте, что будет, если эту кучу снега кинуть на Солнце. Только снег должен сваляться почти до каменной плотности. Если внутри он разогреется в этих «ноздрях», кучу разорвет тепловым ударом. По-видимому, это случилось и с кометой Халка. Но история с кометой привлекла внимание к теме, над которой я бьюсь уже много лет.

- Что вы имеете ввиду?

- Я говорю о системе обнаружения опасных астероидов и комет. Да, вероятность падения мала. Но если это случится, последствия будут ужасающими. Мы в МГУ создали глобальную сеть телескопов-роботов МАСТЕР. Наши телескопы стоят в Аргентине, Южной Африке, на Канарских островах и в разных точках России. Система создана для открытий новых явлений во Вселенной. И она работала прекрасно, в год мы публиковали более десятка работ в ведущих научных журналах. Например, мы участвовали в Нобелевском открытии: 5 телескопов независимо друг от друга зафиксировали гравитационные волны – четыре американских и 1 наш. Но у американцев телескопы диаметром под 2 метра, а у нас 40 сантиметров. У них один телескоп стоит 200 миллионов долларов и они таких строят еще 4 штуки. Нам с ними сложно тягаться.

- Опять все козыри у них?

- Не все - нас софт лучше! Вот сейчас нам нужно делать следующий шаг. Я говорю: дайте нам 20 миллионов евро, мы строим сеть метровых телескопов и тут же прикрываем 15-20 процентов неба от опасных астероидов – это очень много! После Челябинского метеорита мы чуть-чуть усовершенствовали программное обеспечение и открыли уже 8 опасных астероидов. И это на маленьких линзах! А представляете, какой объем Вселенной мы будем видеть на метровых телескопах?! В 30 раз больше чем сейчас! Сейчас мы делаем 1-2 открытия в день, а будем совершать в 30 раз больше. Мы засыпем мир научными данными! Но у нас в России по старинке деньги дают не за работу, а исходя из номенклатурной ценности научного чиновника. Систему наблюдения предлагают создать людям из РАН, которые в жизни ни одного опасного астероида не открыли. Они, как я слышал, затребовали 50 миллиардов рублей. Но для системы обнаружения опасных космических объектов не нужны эти миллиарды. Мы делаем это гораздо дешевле – 20 миллионов долларов это стоимость одного футболиста средней руки. Россия очень важна для глобальной системы безопасности: с нашей территории контролируется 20-30 процентов неба. Когда у нас ночь - в США день и американские телескопы «спят», они не могут работать. А представьте, что в этот момент к Земле подлетает «чушка» диаметром в 100 метров…

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