Стивен Сигал бесплатно поработает в МИДе на дружбу с Америкой

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-06T14:29:43+03:00

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Российская дипломатия обогатилась голливудскими кадрами, да еще с техникой восточных единоборств: знаменитый актер Стивен Сигал получил должность спецпредставителя МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурного-исторического наследия. Зарплата в Москве не предусмотрена - все на общественных началах.

- Предполагается, что в новом качестве Стивен Сигал будет содействовать проработке и реализации различных проектов двустороннего сотрудничества в сфере культуры, искусства, науки, образования, спорта, общественных и молодежных обменов, участвовать в соответствующих мероприятиях на российской территории и за рубежом, поддерживать контакты с американскими партнерами, - пояснили в министерстве. - Спецпредставитель подключится к усилиям по сохранению связанных с Россией памятных мест в США, изучению и популяризации наследия Русской Америки и других страниц нашей общей истории, вызывающих большой интерес у граждан обеих стран. Признательны Сигалу за готовность использовать свой опыт и авторитет для продвижения российско-американских общественных и культурно-гуманитарных связей, а также формирования в целом более позитивной атмосферы в двусторонних делах.

Напомним, актер, чьи предки по мужской линии перебрались в США из России, в 2016 году получил из рук Владимира Путина российский паспорт. А в 2018 году был среди гостей на его инаугурации.

Громкое назначение уже раскритиковал бывший посол США в России Майкл Макфол.

- Я сомневаюсь, что мистер Сигал достигнет какого-либо успеха в улучшении российско-американских отношений. Он, может, и популярен в России, но в американском обществе у него практически нет влияния. У него нет опыта в дипломатии. Поэтому это не имеет смысла, - высказался экс-дипломат в эфире радио «Коммерсант FM».

- Вклад Макфола в ухудшение двусторонних отношений огромен, - напомнила в ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

А Госдеп комментировать звездное назначение отказался.

- Я глубоко польщен назначением на должность специального представителя МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Надеюсь, мы сможем добиться мира, гармонии и позитивных результатов в мире. Я отношусь к этой почести очень серьезно, - написал сам Сигал у себя в Твиттере.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Сергей Судаков, американист: «Расчет на его влияние в кинематографе»

- Это имиджевое назначение, и расчет здесь сделан на неформальное влияние Сигала в кинематографической среде. Не на политическую элиту, а на киноэлиту. У него очень много друзей и, возможно, он сможет привезти к нам определенных звезд, которые увидят настоящую Россию. Это тот шаг, с которого начинается дорога в десятки километров. Такой шаг необходим. Разбить что-то очень легко, а склеить - очень тяжело. Наша задача - найти такой клей, как Сигал и другие.