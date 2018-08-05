Стивен Сигал будет налаживать культурные отношения между РФ и США

СЕГОДНЯ 14:05 2018-08-05T14:27:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Голливудский актер Стивен Сигал, который получил российское гражданство в 2016 году, назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Такое сообщение появилось на официальной странице министерства в Facebook. Основной задачей Сигала станет взаимодействие между странами в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов.

За свою работу американский актер не будет получать никакого вознаграждения.

- Это тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН, - говорится в сообщении МИД.

Через своего представителя Стивен Сигал поблагодарил всех за доверие.

- У меня всегда были очень сильные стремления сделать все возможное для того, чтобы помочь российско-американским отношениям стать лучше. Я неустанно работаю над этим в течение многих лет неофициально, и теперь я очень благодарен за возможность делать то же самое официально, - сказал актер.

В госдепе США отказались комментировать неожиданное назначение. Зато откликнулся бывший американский посол в Москве Майкл Макфол. «Отчаяние», - написал он в своем Twitter, не пояснив, сам он в этом состоянии пребывает, или кто-то еще. Потом, видимо, собрался с мыслями и решил поиронизировать:

- Стивел Сигал теперь гражданин России? Это будет «интересно», - написал Макфол. - Что означает это назначение для Антонова (посол России в США. - Ред.)? На его месте я бы занервничал из-за такого странного поступка Путина.

Хотя, похоже, нервничает как раз сам мистер Макфол. Ведь свою миссию руководителя посольства в России он некогда полностью провалил.