Обзор матча ЦСКА - Ростов 5 августа 2018: счет, голы, статистика игроков

СЕГОДНЯ 21:07 2018-08-05T21:06:56+03:00

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"Ростов", успешно начав сезон после победы 1:0 над грозненским "Ахматом", приехал на поединок 2 тура в Москву. В соперниках - особо интересный соперник, вице-чемпион России прошлого сезона столичный ЦСКА. Поединок выдался интересным.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Уже на 7-й минуте поединка счет в матче был открыт. Крайний защитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев, подав мяч с фланга, нашел своей передачей Сергея Паршивлюка. Он, выпрыгнув из-за защитников ЦСКА, послал мяч в ворота. Дальше же игра стала равной. И оба клуба имели шансы на успех. Однако же на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу "Ростова".

ВТОРОЙ ТАЙМ

После перерыва сразу же две замены сделал главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко. И в бой сразу же был брошен новый ударный форвард - купленный официально на этой неделе Абель Эрнандес. Однако "Ростов", грамотно встав в защиту, грамотно отбивал все атаки соперников.

В итоге "Ростов" одержал победу впервые с 2009 года над ЦСКА в чемпионатах России на поле в Москве.

СТАТИСТИКА МАТЧА

ЦСКА - Ростов - 0:1 (0:1).

Голы: 0:1 - Паршивлюк (7).

Предупреждения: Ахметов (50), Юсупов (52), Бийол (65).

ЦСКА: Акинфеев, Родриго Бекао, Магнуссон, Чернов, Набабкин, Ефремов (Эрнандес, 46), Бистрович, Фернандес, Бийол, Щенников (Ахметов, 46), Чалов.

Запасные: Жиронкин, Пухов, Жамалетдинов, Помазун, Тикнизян, Кырнац, Гордюшенко

Ростов: Абаев, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев (Логашов, 77), Ионов (Мирзов, 84), Салетрос (Калачев, 60), Юсупов, Гацкан, Паршивлюк, Сигурдарсон.

Запасные: Шомуродов, Зуев, Гулиев, Щадин, Песьяков.

Судья: Евгений Турбин.

5 августа. Москва. Стадион "ВЭБ Арена".

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА - Ростов.

Футболисты "Ростова" сенсационно победили ЦСКА в Москве со счетом 1:0.