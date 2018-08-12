Снова любовь? Поцелуй Шнура и Акиньшиной подарил поклонникам надежду, что они опять вместе

СЕГОДНЯ 03:00 2018-08-12T03:27:42+03:00

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После расставания с женой новоиспеченный холостяк Сергей Шнуров просто нарасхват. Музыкант проводит время то с бывшей супругой миллиардера Никой Белоцерковской, то со своей прежней пассией Оксаной Акиньшиной. Причем если с Никой Шнур просто весело тусуется, то отношения с Оксаной, похоже, становятся все нежнее день ото дня. От совместных селфи пара перешла к снимкам с поцелуями. Именно такая фотография появилась в Инстаграме музыканта. На фото Оксана нежно целует Сергея в щеку. Казалось бы – ну что тут такого, дружеский поцелуй. Но если учесть, что Акиньшина уже несколько лет замужем за продюсером Арчилом Геловани, и в браке с ним до сих пор не позволяла себе ничего подобного, ситуация вырисовывается двусмысленная. Поклонники в недоумении: неужели бывшие любовники снова возобновили отношения?

Нежный снимок появился в Инстаграме Сергея Шнурова после того, как Акиньшина посетила концерт группы «Ленингад» в Лужниках. Во время шоу Оксана находилась рядом со сценой и горячо поддерживала экс-бойфренда. После концерта пара отправилась в ресторан, закончив день романтическим ужином. Во время ужина Оксана и подарила Шнурову поцелуй, который он опубликовал в Instagram Stories. Поклонники в комментариях поздравляют их с воссоединением и с уверенностью говорят, что Оксана - любовь всей жизни Шнурова.

Сергей Шнуров опубликовал в Инстаграме, как Оксана нежно целует его в щеку.

Бывшие любовники не только проводят время вместе, но и постоянно флиртуют в соцсетях. Недавно Шнур оставил комплимент под снимком Оксаны в алом вечернем платье, который она опубликовала в своем Инстаграме. В ответ актриса послала экс-бойфренду виртуальные поцелуи. Оксана переживает за здоровье Шнура и шутит по поводу его приверженности ЗОЖ. Недавно лидер группы «Ленинград» опубликовал на своей страничке снимок в спортивной форме.

- Готовлюсь к полумарафону, - сообщил музыкант.

Вскоре под постом появился комментарий Оксаны Акиньшиной.

- Боже, ты пугаешь меня таким активным спортом! – подколола актриса экс-бойфренда.

«Дома поговорим», - сурово ответил ей Шнур. Поклонники музыканта расценивают перепалку двух бывших любовников как очевидный флирт и теперь гадают: что же будет дальше?

akinshok2013 Оксана Акиньшина на концерте группы "Ленинград" в Лужниках.

Оксана Акиньшина и Сергей Шнуров жили вместе два года: юной актрисе было всего 15 лет, когда она встретила умудренного опытом музыканта. Решение расстаться принял Шнуров, разрыв дался Акиньшиной непросто. После их расставания Оксана дважды сходила под венец и родила троих детей.

Напомним, в январе 2017 года Оксана Акиньшина стала мамой в третий раз: актриса родила дочь Эмму. Как только девочке исполнилось три месяца, артистка переехала с мужем и младшими детьми в Европу. 31-летняя Акиньшина и ее супруг Арчил Геловани решили отдать среднего сына Костю учиться в частную школу в Швейцарии. Целый год Оксана прожила в швейцарских Альпах, в небольшом курортном городке Виллар-сюр-Оллон, популярном среди туристов-горнолыжников.

Акиньшиной было всего 15 лет, когда она встретила умудренного опытом музыканта.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

В одном из последних интервью актриса рассказывала, что ей было очень скучно в Швейцарии, и каждый день у ее напоминал «день сурка»: с утра до ночи одно и тоже. Оксана призналась, что не знает, выдержит ли она еще год жизни простой швейцарской домохозяйки. Очевидно, что годы, прожитые бок о бок со Шнуровым, были полны драйва, и скучать ей музыкант не давал.