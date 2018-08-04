Новый роман? Сергей Шнуров зачастил на французскую виллу к разведенной Нике Белоцерковской

СЕГОДНЯ 16:26 2018-08-04T16:40:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Ника Белоцерковская и Матильда Шнурова были подруги - не разлей вода. Вместе путешествовали по миру, устраивали роскошные шопинги, и не менее фееричные фотосессии, но как только в прессе появилась новость о разводе Сергея Шнурова с Мотей – дружбы как не бывало. Более того, подруги даже отписались друг от друга в соцсетях, что по современных мерках, вообще нонсенс. И собственно, очень скоро стало понятно почему. Сразу же после расставания лидер группы «Ленинград» отправился в евротур вместе с Белоцерковской, Борисом Пиотровским и еще несколькими друзьями. Причем сначала компания отлично повеселилась на французской вилле Ники Белоцерковской, а после двинула на машинах в сторону Тосканы. И друзья отрывались как могли: продолжительные дегустации, фотосессии в лигурийских полях, снимки на мотоциклах, песни под гитару. Эта же компания вернулась в Питер, но уже скоро Шнуров снова улетел на французскую Ривьеру, в Cap-d'Ail, на ту же самую виллу.

Шнуров публикует у себя в инстаграме фото роскошного кота Бориса – особую гордость Белоцерковской, а она его, плавающего в бассейне. Идиллия, да и только! И какие могут быть вопросы, ведь и Ника – свободная женщина. Полгода назад в прессе появилась информация о том, что после 17 лет брака Борис Белоцерковский и Ника приняли решение расстаться.

У пары двое общих детей, а у Ники также есть взрослый сын от художника Яна Антонышева.

Напомним, что с 32-летней Матильдой Шнуров прожил восемь лет в браке. Причину разрыва певец называть не стал, уточнив, что инициатором развода стала Матильда. «Бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз», — рассказал Шнуров.

Сергей и Матильда были одной из самых красивых пар шоу-бизнеса. В интервью Шнуров не раз говорил, что жена изменила его в лучшую сторону — музыкант избавился от алкогольной зависимости, стал заниматься спортом и вообще следить за своим здоровьем: «Матильда не сделала меня лучше, она меня просто спасла».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Шнур застукал Матильду в постели с другим»: знакомые рокера рассказали о причине разрыва Сергея Шнурова с женой

«Стильная штучка» Матильда - третья по счету супруга питерского рок-музыканта. Сегодня она входит в список самых элегантных гламурных див. В ее подругах Ксения Собчак и Авдотья Смирнова (жена Чубайса). (подробности)