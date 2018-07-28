«Дома поговорим»: Замужняя Акиньшина флиртует с экс-возлюбленным Шнуром

СЕГОДНЯ 00:55 2018-07-28T02:20:11+03:00

На днях Акиньшина и Шнуров поделились в Инстаграме совместным селфи: на фото Оксана позирует, нежно склонив голову на плечо Шнура.

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Оксана Акиньшина и Сергей Шнуров жили вместе два года: юной актрисе было всего 15 лет, когда она встретила умудренного опытом музыканта. Решение расстаться принял Шнуров, разрыв дался Акиньшиной непросто. После их расставания Оксана дважды сходила под венец и родила троих детей. Сейчас она – счастливая жена и мать, но, похоже, былые чувства нет-нет, да и напоминают о себе. Об это говорит шутливый комментарий, который Акиньшина оставила в Инстаграме Шнура.

Лидер группы «Ленинград» опубликовал на своей страничке снимок в спортивной форме.

- Готовлюсь к полумарафону, - сообщил музыкант.

Вскоре под постом появился комментарий Оксаны Акиньшиной.

- Боже, ты пугаешь меня таким активным спортом! – подколола актриса экс-бойфренда.

«Дома поговорим», - сурово ответил ей Шнур. Поклонники музыканта расценивают перепалку двух бывших любовников как очевидный флирт и теперь гадают: что же будет дальше? Тем более, что на днях пара поделилась в Инстаграме совместным селфи: на фото Оксана позирует, нежно склонив голову на плечо Шнура.

shnurovs Готовлюсь к полумарафону. #пробежканеизбежна

Масла в огонь подлил и известный шоумен Стас Барецкий, публично высказавший свое мнение по поводу возможного возобновления романа актрисы и музыканта. Сейчас Оксана замужем за продюсером Арчилом Геловани, у пары двое совместных детей.

- Оксана разведется, – уверен Барецкий. – Кто конкурент Шнурову? А то, что дети есть, это хорошо: Серега любит детей. Шнуров если что-то задумал, он этого добьется!

Акиньшиной было всего 15 лет, когда она встретила умудренного опытом музыканта.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

К слову, после развода Сергею Шнурову приписывали отношения сразу с несколькими женщинами, в том числе с бывшей женой миллиардера, известным кулинарным блогером Никой Белоцерковской. Сергей и Ника дружили и раньше, а сейчас стали и вовсе не разлей вода – даже провели вместе отпуск в Италии.

Напомним, в январе 2017 года Оксана Акиньшина стала мамой в третий раз: актриса родила дочь Эмму. Как только девочке исполнилось три месяца, артистка переехала с мужем и младшими детьми в Европу. 31-летняя Акиньшина и ее супруг Арчил Геловани решили отдать среднего сына Костю учиться в частную школу в Швейцарии. Целый год Оксана прожила в швейцарских Альпах, в небольшом курортном городке Виллар-сюр-Оллон, популярном среди туристов-горнолыжников. В одном из последних интервью актриса рассказывала, что ей было очень скучно в Швейцарии, и каждый день у ее напоминал «день сурка»: с утра до ночи одно и тоже. Оксана призналась, что не знает, выдержит ли она еще год жизни простой швейцарской домохозяйки. Очевидно, что годы, прожитые бок о бок со Шнуровым, были полны драйва, и скучать ей музыкант не давал.

Сейчас Оксана замужем за продюсером Арчилом Геловани, у пары двое совместных детей.Фото: Борис КУДРЯВОВ

До Сергея Шнурова, в ранней юности Акиньшина встречалась с актёром Алексеем Чадовым. Потом у нее был бурный роман с лидером группы «Ленинград». Эти отношения продолжались до 2007 года, когда Оксана познакомилась со своим первым мужем — Дмитрием Литвиновым, гендиректором пиар-компании «Планета-Информ». В 2012 году Акиньшина вышла замуж во второй раз, за продюсера Арчила Геловани. Тогда же, четыре года назад, Оксана родила супругу сына Костю. Выйдя замуж за Геловани, актриса отказалась от светской жизни и перестала посещать вечеринки, которые она раньше так любила.