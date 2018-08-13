Страна за неделю с 6 по 12 августа

СЕГОДНЯ 12:03 2018-08-13T12:09:20+03:00

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Москва. Сергей Собянин возглавил июльский рейтинг «Медиалогии» - он лидирует в списке губернаторов по упоминаемости в СМИ.

Белгородская область. Губернатор Евгений Савченко активно зовет в регион блоггеров. Недавно на сайте госзакупок появился лот, в котором мэрия Белгорода сообщает о готовности заплатить 180 тысяч рублей известным блогерам за поездку в областной центр «для создания позитивного имиджа города».

Санкт-Петербург. Губернатор Георгий Полтавченко намерен и впредь оставаться губернатором Санкт-Петербурга. Он заявил о своем участии в выборах главы региона, которые пройдут в сентябре 2019 года. Это будет уже третий его срок.

Бурятия. Губернатор Алексей Цыденов пристально наблюдает за затянувшимся строительством новой взлетно-посадочной полосы в Улан-Удэ. Развитие транспортной инфраструктуры для региона в приоритете - новая полоса даст увеличение потока пассажиров и снижение цен на билеты.

Воронежская область. Губернатор Александр Гусев создает в регионе особую экономическую зону. Поддержку президента Путина он в этом вопросе получил.

Еврейский автономный округ. ЕАО попала в лидеры по снижению уровня безработицы по данным Минтруда. Губернатор Александр Левенталь успешно реализует в автономии проект "Прямые выплаты».

Карелия. Губернатор Артур Парфенчиков намерен восстановить знаменитую деревянную церковь Успения Божьей Матери в Кондопоге. Шедевр деревянного зодчества считался объектом культурного наследия федерального значения. Сгоревший деревянный храм был четвертым, возведенным на этом месте.

Артур Парфенчиков намерен восстановить знаменитую деревянную церковь Успения Божьей Матери в Кондопоге. Фото: Карельский колорит/vk.com

Мурманская область. Глава региона Марина Ковтун подписала соглашение с ФАС. В области в 25 раз увеличили компенсации социальным организациям.А еще Мурманская область вошла в том-10 рейтинга регионов с самым доступным бензином от Росстата.

Нижний Новгород. Врио губернатора Глеб Никитин вошел в совет директоров «ГАЗа». И встречает инвестора - греки будут строить в области молочное производство.

Кировская область. Губернатор Игорь Васильев намерен развивать в области медицинский туризм. Вятский край в прошлом году принял на лечение 16 тысяч человек, а региональный бюджет заработал на этом около 700 млн. рублей. Теперь губернатор Васильев хочет увидеть показатели 20 тысяч пациентов и миллиард рублей соответственно.

Губернатор Игорь Васильев намерен развивать в области медицинский туризмФото: Евгения ГУСЕВА

Тюменская область. ​Врио губернатора Тюменской области Александр Моор побывал в ХМАО. С главой Югры Натальей Комаровой он надел бахилы, водил хороводы в детском садике и побывал в планетарии.

Камчатка. Губернатор Владимир Илюхин встречал главу правительства Дмитрия Медведева. На Камчатке премьер проводил заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Комментирует директор Института актуальной экономики Никита Исаев:

«Мэр Москвы всегда отличался медиа-активностью. Сейчас же на фоне активной избирательной кампании он усилился. По сравнению с другими регионами, где мы наблюдаем только имитацию «предвыборной борьбы» и попытки сделать себе имя на очевидных для населения проектах, Сергей Собянин в очередной раз предлагает своему избирателю новаторские программы и очередные перспективные векторы развития. И понятно, что это обсуждают в инфополе. Кто-то по привычке со всем не согласен, кто-то одобряет, но медийный «выхлоп» кандидат в мэры столицы определенно имеет. Он на слуху».