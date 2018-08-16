2018-08-16T19:00:25+03:00
Наука

Android 9 Pie (Go Edition): Google анонсировала выпуск облегченной ОС для бюджетных смартфонов

Ускоренная загрузка, увеличение свободного места на диске и обновление ключевых приложений на смартфоне с Android 9 Pie (Go Edition)
Григорий ПУШКАРЁВ
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Основная часть обновления коснулась приложений Google, которые были специально созданы для версии Go.Основная часть обновления коснулась приложений Google, которые были специально созданы для версии Go.
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Сразу после выхода полноценной версии Android 9.0 Pie компания Google анонсировала облегченный вариант операционной системы под названием Android 9.0 Pie (Go Edition). Версия приходит на смену Android 8.1 Oreo Go Edition и предназначена для недорогих смартфонов с простыми чипсетами и минимальным объемом памяти.

По словам разработчиков, Android 9 Pie (Go edition) приносит дополнительные 500 МБ свободного пространства на накопителе в сравнении с Android 8.1 Oreo (Go Edition) (5,5 ГБ против 5 ГБ) и более чем вдвое по сравнению со стандартной операционной системой ускоренную загрузку и другие новшества. В совокупности эти функции помогают решить некоторые из наиболее распространенных проблем для владельцев недорогих устройств: хранение, производительность, управление данными и безопасность.

Основная часть обновления коснулась приложений Google, которые были специально созданы для версии Go. Теперь в Google Go появилась функция зачитывать веб-страницы вслух с выделением цветом каждого читаемого слова на Android 9 Pie (Go Edition).

Изменилось и приложение YouTube Go - туда встроили новый режим галереи для загруженного контента. В сервисе Maps Go появилась пошаговая навигация для всех маршрутов. Приложение Files Go научилось передавать данные с устройства на устройство без мобильной связи. А в голосовой помощник Assistant Go добавили дополнительные языки (испанский, бразильский португальский, индонезийский) и напоминания.

Ожидается, что первые смартфоны с Android Pie (Go Edition) появятся в продаже осенью, а обновление начнется ближе к концу года.

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