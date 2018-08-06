Машинное обучение и поддержка управления жестами: Google представила операционную систему Android 9.0

СЕГОДНЯ 23:44 2018-08-06T23:42:22+03:00

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6 августа компания Google выпустила финальную сборку Android 9.0 для своих смартфонов, а также рассекретила ее название. Новая операционная система получила название Pie (“Пирог”). “КП” рассказывает, какие обновления ждут пользователей и с чем связано столь кулинарное название.

Имя

Все последние версии Android получали “сладкие” имена. Когда Google раскрыла название Android Oreo (в честь одноименного печенья), это было не так удивительно - немногие названия десертов начинаются с буквы O, а те, которые начинаются с O, довольно сложны для запоминания. В этом году обновление для Android расшифровать было сложнее. Есть куча “сладких” имен, которые начинаются с буквы P, и пользователи долго гадали, какое из них будет выбрано. В опросе издания The Verge большинство пользователей проголосовало за вариант Android Peppermint (“Мятный”), затем Android Pancake (вид блинов в США), и, наконец, Android Pie.

Что нового в Android 9.0 Pie

Адаптивная батарея: система использует машинное обучение на устройстве, чтобы определить приоритетность заряда батареи в приложениях и службах, которые пользователь использует чаще всего.

Адаптивная яркость: узнает, какие уровни яркости предпочитает пользователь в зависимости от окружения, и автоматически настраивает его.

Функция App Actions: это маленькие ярлыки, расположенные в интерфейсе с приложениями, которые будут предсказывать, что собирается делать пользователь. Например, если он открывает приложение телефона и часто звонит своему лучшему другу, система запомнит это действие и будет предлагать его без нажатия кнопки вызова.

Функция App Slices: позволяет приложениям взаимодействовать друг с другом. Например, если в поиске пользователь наберет “Москва”, то приложение также предложит посмотреть недавние фотографии пользователя в Москве, сохраненные в его “Google Фото”.

Новая навигация жестов: одна клавиша с поддержкой жестов, добавлены “миниатюры” приложений, режим “Не беспокоить” (при активации уведомления не отображаются на экране), регулятор громкости, всплывающее окно с информацией о заряде батареи и временем, когда аккумулятор окончательно сядет, при включении зарядки играет мелодия.

Функции безопасности и конфиденциальности: приложения больше не могут получить доступ к микрофону, камере или датчикам пользователя в автономном режиме.

Пока финальная версия Android 9.0 доступна только для линейки смартфонов Pixel и Essential Phone. Другие устройства, которые пока работают с бета-версией системы, получат обновление к концу осени 2018 года.