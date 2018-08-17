Названы самые «хрупкие» экономики мира: те, которые больше всего зависят от внешних факторов

СЕГОДНЯ 15:05 2018-08-17T16:12:11+03:00

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Агентство Bloomberg определило пять государств с самыми уязвимыми экономиками в мире. В шорт-лист попали Турция, Аргентина, Колумбия, Южная Африка и Мексика. Рейтинг составляли по нескольким факторам: у всех этих стран дефицит бюджета, большой внешний долг, низкое качество госуправления и высокая инфляция. По словам экспертов, именно эти показатели говорят о том, что страны сильно зависят от внешних факторов.

Поводом для исследования стали недавние события в Турции. Только за август местная лира подешевела почти на 20% по отношению к доллару. А с начала года – на все 40%. Все дело в санкциях, которые Вашингтон ввел против Анкары. Инвесторы перепугались, стали тут же выводить капиталы из страны. И вот результат.

Только за август местная лира подешевела почти на 20% по отношению к долларуФото: REUTERS

- Аргентина, Колумбия, ЮАР и Мексика показывают симптомы, схожие с турецкими, хотя и не настолько резкие, – отмечают авторы исследования «Турецкая лира разрушена – кто следующий?».

Россия в рейтинге «хрупких экономик» тоже попала. Мы стоим на 9-м месте. И тут к составителям возникают большие вопросы. По всем перечисленным показателям у нас все хорошо: и резервы есть, и госдолг мизерный, и прошлогодняя инфляция в 2,4% тоже смотрится достойно. Особенно на фоне аргентинской в 28%. Что еще нужно?

Плачевное состояние аргентинской экономики вызывает недовольство гражданФото: REUTERS

- В критериях этого рейтинга есть количественные, макрофинансовые данные и субъективные показатели. По платежному балансу и инфляции Россия выглядит сейчас очень хорошо. Также у нас умеренный внешний долг и соотношение его к ВВП лучше большинства не только развивающихся крупных экономик, но даже стран Европы, США. Почему же мы оказались в десятке уязвимых стран? Потому что у России один из самых низких индексов эффективности госуправления. Это единственный раздел, по которому мы «провалились», хотя он и достаточно субъективный, – комментирует глава аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах говорит, что эти данные выглядят правдоподобно. Россия весьма уязвима перед внешними финансовыми кризисами (даже с учетом бюджета и больших резервов). По-другому и не может быть у государства с сырьевой экономикой. Ведь на нас могут повлиять и цены на нефть, и новые санкции. А их опасность сейчас довольно велика.

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США пролоджают «кошмарить» весь мир санкциями. В этот раз объявлена экономическая война ближайшему сюзнику Вашингтона, государству с крупнейшей армией в НАТО - Турции. С начала года лира обесценилась по отношению к доллару и евро уже более чем на 40%. Последний скачок курса случился буквально несколько дней назад, когда США объявили о заградительных пошлинах на сталь и аллюминий из Турции (а это один из источников валюты в бюджете страны). Официально это произошло после цепочки скандалов и взаимных обвинений: ареста в Турции американского пастора (его обвинили в поддержке курдских сепаратиство и оппозиции), ответных санкций против турецких министров, обоюдной невыдачей виз (подробности)