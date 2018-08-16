2018-08-16T19:46:30+03:00
В мире

Эрдоган призвал избавляться от долларов и айфонов, чтобы спасти турецкую лиру

Что происходит в стране, где местная валюта обесценилась по отношению к американской в 1,5 раза
Сергей НОВИКОВАббас ДЖУМА
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Президент Турции приветствует своих сторонников в городе Трабзон.Президент Турции приветствует своих сторонников в городе Трабзон.Фото: REUTERS
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США пролоджают «кошмарить» весь мир санкциями. В этот раз объявлена экономическая война ближайшему сюзнику Вашингтона, государству с крупнейшей армией в НАТО - Турции. С начала года лира обесценилась по отношению к доллару и евро уже более чем на 40%. Последний скачок курса случился буквально несколько дней назад, когда США объявили о заградительных пошлинах на сталь и аллюминий из Турции (а это один из источников валюты в бюджете страны). Официально это произошло после цепочки скандалов и взаимных обвинений: ареста в Турции американского пастора (его обвинили в поддержке курдских сепаратиство и оппозиции), ответных санкций против турецких министров, обоюдной невыдачей виз.

Лидер Турции Реджеп Эрдоган призвал народ избавляться от долларов и айфонов. Тем самым поддерживая национальную валюту - лиры и собственного производителя сотовых телефонов. В Ютьюбе сразу же появилсиь ролики, на которых разъяренные турки то пачку долларовых купюр сожгут, то новенький «айфон» расколошматят молотком. «Комсомолка» обзовнила россиян, которые находятся сейчас в Турции и узнала, действительно ли народ массово избавляется от американской валюты и как вообще страна переживает экномический кризис?

Люди в обменники не бегут

- Конечно, люди переживают. Это чувствуется, хотя о какой-то панике речи совсем не идет, очередей в банки или обменники - нет, - говорит наша соотечественница Карина, которая постоянно живет в курортном городке Анталья. - Хотя происходящее приводит к тому, что мои знакомые турки стали критиковать правительство и власть.

Но есть и другая точка зрения. Патриотично настроенных турков - не мало. И вот их-то американские санкции как раз объединили.

- Массового недовольства населения властями нет. В том, что лира обвалилась, здравомыслящие люди обвиняют исключительно США. Здесь народ в целом любит свое правительство и не очень-то одобряет политику Вашингтона, - считает председатель Ассоциации русской культуры и образования города Аланья Екатерина Гундуз.- - Антиамериканские настроения царят в Турции уже много лет, - добавляет турецкий журналист Догу Осман. - Особенно после попытки путча в 2016-м. Его идейный вдохновитель - известный проповедник Гюлен - прячется в США. И американцы отказываются выдавать его Анкаре.

Спрос на импорте есть, ажиотажа - нет

Еще одна непохожесть этого валютного кризиса с тем, что, например, было в России в 2014 году, когда рубль стремительно обесценивался из-за санкций и дешевеющей нефти, - никто в Турции не бежит скупать дорожающие импортные товары.

- Буквально вчера я пошла покупать коляску и ценник переписали прямо при мне, - жалуется наша соотечественница Карина. - Пришлось покупать, она мне была нужна.

- Мои знакомые рассказали, что у нас раскупили все импортные скутеры и мопеды, - добавляет Яна Коробова, которая летом живет в туристической Аланье. - Потому как модели из новых поставок уже ощутимо дороже. Наверно, поднимут цены и в супермаркетах. Пока правда какого-то существенного подорожания в продуктовых магазинах не видно. Та же брендовая одежда висит по старым ценам.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Казалось бы, призыв Эрдогана к гражданам Турции сдавать доллары заранее обречен на провал. Однако мировая история знает прецеденты, когда подобного рода инициативы правительства реально работали и помогали целым государствам. Так было в Южной Корее. В 1997-1998 страну охватил острейший экономический кризис. Он сопровождался массовыми разорениями частных предприятий, ростом потребительских цен, повсеместными сокращениями. И в такой плачевной ситуации власти страны выступили с не реализуемым, на первый взгляд, призывом к населению — пожертвовать свои личные драгоценности в госказну. Попросту - сдать все ювелирные украшения и изделия из драгметаллов в госхранилище, чтобы увеличить резервы страны и тем самым стабилизировать валютный курс. Удивительно, но такая мера подействовала. Корейцы и вправду выстроились в очереди и послушно сдали все нажитое непосильным трудом. В результате было собрано около 250 тонн золота, что существенно укрепило золотовалютные резервы Южной Кореи и, наряду с другими мерами, стабилизировало ситуацию. Примечательно, что деньги за сданное золото, пусть и с процентами, корейцы получили лишь после выхода страны из кризиса.

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