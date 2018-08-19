2018-08-19T02:34:48+03:00
Звезды

Как белочка: Волочкова сделала шпагат на дереве

Балерина поделилась главным секретом своей невероятной растяжки [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Анастасия гордится своей отличной формой и потрясающей растяжкой. Фото: Инстаграм.Анастасия гордится своей отличной формой и потрясающей растяжкой. Фото: Инстаграм.
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Анастасия Волочкова пополнила коллекцию своих невероятных шпагатов: во время отдыха на греческом острове Корфу балерина продемонстрировала свою растяжку на дереве. «Как белочка», - шутят поклонники в комментариях и умоляют Анастасию поделиться секретом своей невероятной гибкости. Волочкова не заставила себя долго упрашивать и напомнила фолловерам непростые вехи своего творческого пути.

- Я, конечно, могу поделиться секретами растяжки… Но важно трудолюбие, усидчивость, дисциплина и профессионализм, - подчеркнула балерина. - Тут есть нюансы. Для того, чтобы шпагат был грациозным, стройным, с подтянутыми мышцами, вытянутыми коленями и стопами, с рельефом мышц,- надо сначала поучиться в Академии балета, потом стать прима-балериной, станцевать все классические балеты на прославленных сценах мира, делать 32 фуэте, и шпагат будет ваш. А нужен ли он вам?.. Растягивайте лучше удовольствие, доброту, радость и, если получится,- время.

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Я, конечно, могу поделиться секретами растяжки..
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На Корфу Волочкова наслаждается жаркой погодой, купается и загорает – в том числе и топлесс. На днях Анастасия опубликовала в своем микроблоге снимок с обнаженной грудью, которую она с помощью фоторедактора прикрыла нарисованным купальником. Фотография Волочковой топлесс взорвала Интернет и, традиционно, собрала массу негативных комментариев. Но Настя совершенно не обращает внимания на злопыхателей и просто наслаждается отпуском на красивом средиземноморском острове.

К слову, не так давно балерина дала резкую отповедь своим критикам, посоветовав им укоротить языки и заняться собственной жизнью вместо того, чтобы лезть в чужую.

- Мои хорошие, будьте готовы к фото с пляжа. Переживите, как можете, особенно тети, - попросила Волочкова. - Заглядывайте в души и сердца свои, а не в мои мини трусики. Форма моя позволяет мне их надевать и выглядеть роскошно. У меня грандиозные планы. Золотые мои, не тратьте силы и время на злобу. Комменты дебилов и моральных уродов не читаю. Тети. Берегите силы пережить мои шпагаты.

Многие подозревают, что на Корфу Анастасия улетела вместе со своим таинственным поклонником. Кто ее состоятельный воздыхатель, балерина не говорит, и только хвастается в Инстаграме подарками и знаками внимания от него. То букет цветов сфотографирует, то новым сапфировым колечком блеснет. Судя по всему, Волочкова вполне счастлива с новым мужчиной и не торопится раскрывать его личность.

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