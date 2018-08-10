Анастасия Волочкова: «Заглядывайте в свои души, а не в мои мини-трусики!»
Только-только Анастасия Волочкова вернулась с отдыха в Турции, а тут и новый отпуск подоспел. На этот раз в Греции. Балерина отправилась на один из самых живописных греческих островов – Корфу. Анастасия поселилась на роскошной вилле, в которой, по ее словам, останавливался самый богатый человек Греции, покойный миллиардер Аристотель Онассис. Правда, в это верится с трудом – вилла выглядит подозрительно новой, но, возможно, греческий судовладелец и вправду лет 50 назад бывал в этих краях.
Ну и какой же отдых без шпагатов? Проведя на острове всего пару дней, балерина уже успела порадовать подписчиков своего Инстаграма вертикальным шпагатом на фоне моря и горизонтальным – на зеленой травке. А потом для пущей убедительности, что виды здесь замечательные, еще и влезла на дерево. Поклонники «тарзаньи» приключения балерины не оценили и, как водится, раскритиковали ее микрокупальник. В ответ Анастасия послала злопыхателям вирутальные лучи добра, рассказав, как ей хорошо отдыхается на замечательном острове.
- Мои хорошие, будьте готовы к фото с пляжа. Переживите, как можете, особенно тети, - попросила Волочкова. - Заглядывайте в души и сердца свои, а не в мои мини трусики. Форма моя позволяет мне их надевать и выглядеть роскошно. У меня грандиозные планы. Золотые мои, не тратьте силы и время на злобу. Комменты дебилов и моральных уродов не читаю. Тети. Берегите силы пережить мои шпагаты. Я ведь могу научить вас, как это делать. Только вот, чтобы сделать это столь грациозно, надо сначала сделать 32 фуэте на мировых сценах, начиная с Большого и Мариинского театра…
Шансов поклонникам ответить Анастасия не дала и закрыла свой пост для комментариев. А вскоре в ленте появился новый шпагат артистки в не менее провокационных стрингах.
- А у вас как дела с растяжкой? И стройностью ног, - кокетливо спросила Настя.К слову, Волочкова за последнее время заметно похудела, так что действительно может позволить себе не обращать внимания на критику.
Многие подозревают, что на Корфу Анастасия улетела вместе со своим таинственным поклонником. Кто ее состоятельный воздыхатель, балерина не говорит, и только хвастается в Инстаграме подарками и знаками внимания от него. То букет цветов сфотографирует, то новым сапфировым колечком блеснет. Судя по всему, Волочкова вполне счастлива с новым мужчиной и не торопится раскрывать его личность.
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