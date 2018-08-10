Анастасия Волочкова: «Заглядывайте в свои души, а не в мои мини-трусики!»

СЕГОДНЯ 02:40 2018-08-10T02:53:52+03:00

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Только-только Анастасия Волочкова вернулась с отдыха в Турции, а тут и новый отпуск подоспел. На этот раз в Греции. Балерина отправилась на один из самых живописных греческих островов – Корфу. Анастасия поселилась на роскошной вилле, в которой, по ее словам, останавливался самый богатый человек Греции, покойный миллиардер Аристотель Онассис. Правда, в это верится с трудом – вилла выглядит подозрительно новой, но, возможно, греческий судовладелец и вправду лет 50 назад бывал в этих краях.

Ну и какой же отдых без шпагатов? Проведя на острове всего пару дней, балерина уже успела порадовать подписчиков своего Инстаграма вертикальным шпагатом на фоне моря и горизонтальным – на зеленой травке. А потом для пущей убедительности, что виды здесь замечательные, еще и влезла на дерево. Поклонники «тарзаньи» приключения балерины не оценили и, как водится, раскритиковали ее микрокупальник. В ответ Анастасия послала злопыхателям вирутальные лучи добра, рассказав, как ей хорошо отдыхается на замечательном острове.

- Мои хорошие, будьте готовы к фото с пляжа. Переживите, как можете, особенно тети, - попросила Волочкова. - Заглядывайте в души и сердца свои, а не в мои мини трусики. Форма моя позволяет мне их надевать и выглядеть роскошно. У меня грандиозные планы. Золотые мои, не тратьте силы и время на злобу. Комменты дебилов и моральных уродов не читаю. Тети. Берегите силы пережить мои шпагаты. Я ведь могу научить вас, как это делать. Только вот, чтобы сделать это столь грациозно, надо сначала сделать 32 фуэте на мировых сценах, начиная с Большого и Мариинского театра…

Шансов поклонникам ответить Анастасия не дала и закрыла свой пост для комментариев. А вскоре в ленте появился новый шпагат артистки в не менее провокационных стрингах.

volochkova_art Красота Корфу и стройность линий этого острова и красота его восхитительны.

- А у вас как дела с растяжкой? И стройностью ног, - кокетливо спросила Настя.К слову, Волочкова за последнее время заметно похудела, так что действительно может позволить себе не обращать внимания на критику.

volochkova_art Традиционный шпагат Волочковой #анастасияволочкова

Многие подозревают, что на Корфу Анастасия улетела вместе со своим таинственным поклонником. Кто ее состоятельный воздыхатель, балерина не говорит, и только хвастается в Инстаграме подарками и знаками внимания от него. То букет цветов сфотографирует, то новым сапфировым колечком блеснет. Судя по всему, Волочкова вполне счастлива с новым мужчиной и не торопится раскрывать его личность.