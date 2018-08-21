2018-08-21T15:18:58+03:00
Личные деньги

В Думе сегодня обсуждают улучшения пенсионной системы. Что бы предложили лично вы?

Обсуждаем в эфире программы «Личные деньги» на Радио «Комсомольская правда»
Евгений БЕЛЯКОВ
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Обсуждаем главные экономические новости, которые касаются каждогоОбсуждаем главные экономические новости, которые касаются каждого
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Главные темы:

- Эксперты узнали, как сохранить максимальную зарплату после выхода на пенсию.

- В Думе сегодня обсуждают улучшения пенсионной системы.

- Водка подорожала, а спрос на нее не упал.

В Думе сегодня обсуждают улучшения пенсионной системы. Что бы предложили лично вы?

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