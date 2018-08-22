Армения после «бархатной» революции выбирает: Дружба с Москвой или союз с Западом

СЕГОДНЯ 01:03 2018-08-22T01:08:03+03:00

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Окончание. Начало см. Часть 1

У многих армян еще сильно чувство уважения и дружбы с Россией, но растет и число тех, кто считает, что отношения с Москвой себя изжили и нужно создавать крепкий союз с Западом. В какую сторону качнется правительство Никола Пашиняна?

А, МОЖЕТ, ЕРЕВАН СДЕЛАТЬ МИНСКОМ?

К президенту Белоруссии Александру Лукашенко в Армении относятся весьма специфически. Вот, мол, деревенский хитрюга, а у Москвы от него вечно голова болит.

- Есть такое, - смеется аналитик Виген Акопян. - Антироссийская пресса постоянно ставит Лукашенко в пример: оказывается, можно быть членом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но при этом качать свои права и диктовать условия. Мол, это катит. У всех было мнение, что Серж Саргсян потакает Кремлю, но есть маржа, которой он не пользуется. И в новой команде премьер-министра Пашиняна сильно влияние «лукашенщины». Я не верю, что генсека ОДКБ Хачатурова (чью кандитатуру согласовали все участники организации) вдруг по запросу Еревана арестовали по неопытности. Скорее, это было прощупывание, как далеко Ереван может зайти. Оказалось, не слишком. Последовал немедленный резкий ответ Москвы. Лавров тут же заявил: мы так не договаривались!

Мои армянские друзья очень любят разговоры на тему: вы нас не уважаете. Вот Белоруссии все позволено, а нам нет.

- Ребята, ну, как можно сравнивать Белоруссию и Армению?! - удивляюсь я. - У Лукашенко не висит на хвосте Нагорный Карабах, у него нет военных конфликтов с соседними государствами. Более того, у него открытая граница с Евросоюзом, который ласково улыбается и постоянно заманивает. У Лукашенко в руках главный козырь: стоит ему согласиться разместить у себя натовские базы, и вражеские войска будут стоять прямо у нас под Смоленском. И все же обидами союзников пренебрегать не стоит. А эти обиды мне четко изложил опытный политик Арам Саркисян:

- Вы продаете наступательное вооружение нашему врагу - Азербайджану. Вы списали миллиардные долги африканцам, Киргизии, Монголии, а у нищей Армении за несчастные 110 миллионов долларов отобрали стоящие предприятия. И добро бы, если б они заработали. А то их взяли и ничего не сделали. Вы не работаете с молодежью. Русских школ нет, зато полно американских. Появилась целая прослойка населения, яростно ненавидящая Россию. Заговорили даже о том, что надо изгнать российскую базу из Гюмри. Все началось с этого сопляка Пермякова, вырезавшего армянскую семью (сошедшего с ума российского военнослужащего, осужденного российским судом. - Авт.). Да ты поезжай туда, поймешь, откуда идут антироссийские настроения.

ГОРОД РЕВОЛЮЦИИ

Гюмри, второй по величине город в Армении, с легкой руки блогеров стали называть «городом революции». Именно отсюда Никол Пашинян, нынешний премьер-министр, начал свой революционный поход на Ереван с горсткой активистов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/650413" frameborder="0"></iframe> Никол Пашинян стал премьером: ничего не изменилось, но улица рада (май, 2018 год).Виктор ГУСЕЙНОВ

На самом деле, ничего революционного в Гюмри нет. Город тихий, древний, очаровательный, с домашней атмосферой, где все друг друга знают. И при этом - стратегически важный для России. Именно здесь находится 102-я российская база всего в нескольких километрах от турецкой границы. Русские войска стоят здесь уже два века. После русско-персидской войны 1804-1813 годов Гюмри вошел в состав Российской империи и был переименован в Александрополь. Его посещал Пушкин во время своего «Путешествия в Арзрум». Во время Крымской войны рядом с городом шли яростные бои между турецкими и российскими войсками. И местные жители куда лучше говорят по-русски, чем, к примеру, молодежь Еревана.

Гюмри, второй по величине город в АрменииФото: Дарья АСЛАМОВА

В ресторане «Старая Армения» официантка предлагает мне салат из дикого конского щавеля.

- Очень полезный, - советует она. - Русские офицеры его любят. Они приходят сюда с семьями каждый выходные. Они для нас свои люди.

До декабря 1988 года Гюмри был самым богатым городом Армении. Все кончилось в считанные секунды.

- Я тогда был секретарем райкома комсомола и собрал своих людей из районов на совещание в 12 часов дня, - вспоминает бывший заместитель мэра Гюмри Сукиас Аветисян. - А землетрясение началось в Ленинакане (так тогда назывался Гюмри. - Авт.) без двадцати двенадцать. Я помню, как вышел на улицу живой и увидел напротив двухэтажную школу, которая рухнула, похоронив детей. В тот день в городе погибло двадцать тысяч человек официально, но сколько на самом деле, мы даже не знаем. Мы стояли и молчали. Как сообщить? Что делать? Никакой связи не было. Надежда появилась тогда, когда через несколько часов мы увидели советский вертолет в небе. Значит, люди знают. И уже на следующий день пошла помощь. А потом два самолета, советский и югославский, которые везли технику и помощь, на наших глазах врезались в гору. Не сумели сесть...

- До землетрясения здесь был рай, - с ностальгией говорит журналистка Маргарита Минасян. - За считанные мгновения все сровнялось с землей. А ведь люди здесь жили зажиточные, даже богатые и на других смотрели свысока. Землетрясение, крах СССР, потом война, блокада. Это нас сломало. Никакого просвета.

Но я знала, что вы будете спрашивать об антироссийских настроениях. Да, бывает русские солдаты пьяными дебоширят на улицах Гюмри. Но я училась в русской школе. Я внучка военнослужащего. Мы всегда жили бок о бок с русскими.

Армяне не пьют армянский коньякФото: Дарья АСЛАМОВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/649460" frameborder="0"></iframe> Ереван ждет победы Никола Пашиняна (май, 2018 год).Дмитрий СТЕШИН

«ГЕОГРАФИЮ НАМ НЕ ПОМЕНЯТЬ»

Депутат парламента от Республиканской партии Аветисян Сукиас с наслаждением пьет домашний компот.

- Попробуйте, - предлагает он. - Фрукты у нас отличные, и земля хорошая, а урожаи вывозить некуда. В советское время вывозили в Ирак, Иран, Грузию. А сейчас сбыта нет. Граница с Турцией в пяти минутах езды, но она на замке. А раньше даже поезд ходил из Гюмри в Карс. Когда-то здесь работало 38 промышленных предприятий. Только в текстильном производстве было занято 6000 человек. Приезжали девушки из Молдавии, Украины, России работать ткачихами, замуж выходили и оставались. А теперь мы самый бедный регион и самый нищий город Армении.

Никаких антироссийских настроений у нас тут нет. Стоит русская церковь, где похоронены ваши солдаты, погибшие во время Первой мировой войны. Я служил в России в калужских лесах, работал в Норильске и Тюмени. Это моя страна. Русские дети ходят в наши детские сады, а ваши военные даже по-армянски говорят.

Да, бывают конфликты. По глупости. Вот прошли недавно плановые военные учения. Есть здесь три полигона, но какой-то рьяный офицер решил отработать нападение на танковую колонну в селе Паник. И даже председателя сельсовета не предупредили. Люди утром проснулись в ужасе. Вокруг стрельба идет, танки в селе, дети плачут. Все подумали, война началась.

- Согласна, глупость, - тороплюсь я. - Но ведь офицера наказали, принесли извинения. Даже концерт провели в селе, чтобы помириться с жителями.

- Знаю. Но ведь есть люди, которые хотят из всего сделать панику. Им бы только скандал поднять, чтобы русских выгнать. А ведь в каждой третьей семье есть человек, работающий в России. Революционная власть обещает поднять экономику, построить новые предприятия. Но если хочешь открыть завод, сначала нужно найти рынок сбыта. А рынка нет. Ведь географию нам не поменять. Турция закрыта. Азербайджан закрыт. Ирану мы не нужны, у них все есть. Да и что мы будем им продавать? Фрукты и коньяк? Так они непьющие.

Выбирай с юморомФото: Дарья АСЛАМОВА

Иран и Турция открыли сейчас новую железную дорогу, которая соединяется с Азербайджаном и Грузией. Обошли Армению, оставили ее в транспортном мешке. Мы ведь почему с Евросоюзом дружить хотели? Думали, он надавит на Турцию, чтоб та открыла нам границу. А Эрдоган взял да и поссорился с Европой. И чихать он хотел на давление. Да и самой Европе уже не до армянских проблем. Все транспортное сообщение и газ идет через Грузию, от которой мы полностью зависим, и грузины этим пользуются. Наши фуры по 10 километров стоят, чтобы пересечь грузинскую границу. Уж сколько лет говорят о том, чтобы открыть железную дорогу через Абхазию. Но не откроют. Это большая политика.

ГРАНТОЕДСТВО КАК ПРОФЕССИЯ

Когда я спрашивала в Армении о самом знаменитом блогере Левоне Барсегяне, люди лишь озадаченно чесали в затылках. «Понимаешь, и парень он вроде хороший, образованный, умный. Но из тех, кто маленькую ранку будет долго расчесывать, пока язва не появится. Словом, критикан. Его журналистский клуб «Аспарез» получает гранты от Сороса и прочих организаций - 240 тысяч долларов в год. Неплохо для нищей Армении, а? Знаешь, когда затеваешь какое-нибудь большое дело, людей привлекаешь, планы строишь, и вот обязательно появляется человек, который скажет: «Вы не с того угла строите, не так начали, и вообще у вас ничего не получится». И люди в ответ: «Но если ты знаешь как, помоги! Предложи что-то!» А он : «Я тут при чем! Не мое это дело!» Работать трудно, критиковать легко».

Клуб «Аспарез» в Гюмри находится прямо в центре города, в элегантном особнячке. И его руководитель Левон Барсегян, человек светский и обаятельный, встречает меня с утонченной вежливостью. В особняке много прелестных, старинных вещей, подобранных со вкусом. На стенах висят гравюры, созданные хозяином клуба. Единственное, что меня раздражает, - это стулья с наклейками USAID (Агентство США по международному развитию, главный орган по оказанию помощи за рубежом, полностью контролируемый американским правительством). - - А нельзя было просто отодрать наклейки? - спрашиваю я.

- Нельзя, - смеется Левон. - Стулья привезли с условием, что наклейки останутся.

Наш разговор с Левоном сразу заходит в тупик.

- Вас называют активистом партии нового премьер-министра Пашиняна.

- Вовсе нет, - с легким оттенком высокомерия отвечает господин Барсегян. - Я человек независимый. Я действительно разделяю взгляды Никола Пашиняна, но я не член его партии.

- Но разве вам не предлагали работу в его правительстве?

- Предлагали. Но я отказался. Меня устраивает имидж оппозиционера. Свобода для меня самая большая ценность.

- Вас называют антироссийским журналистом.

- Я критикую Кремль. И что? Я два года служил на БАМе, даже получил за это медаль. Так что не надо мне объяснять, что такое Россия.

Господин Барсегян говорит о деле Пермякова, которое, по его мнению, не раскрыто, о бездеятельности ОДКБ, и главное, об отсутствии уважительного отношения к Армении со стороны России.

- Россия два века защищала и спасала армян, - возражаю я. - Наше посольство было вырезано в Тегеране и погиб великий писатель Грибоедов, который занимался переселением армян на их родные земли. СССР также занимался возвращением вашего народа. Вспомните сталинскую политику репатриации армян. Мы воевали за вас.

- Вы этими идеями уже двести лет нас кормите. Мне не нравится подобное отношение: «мы вас спасли, а то бы вас не было». Армения провозгласила свою независимость в 1918 году. А потом вошли советские войска и оккупировали нас.

- Это было в тот момент, когда Турция разваливалась на куски, и ей было не до вас! А про геноцид, уничтоживший миллион армян, вы уже забыли? Да вас бы на карте не было, если бы за вами не стояла Россия!

Армения после «бархатной» революции выбирает: Дружба с Москвой или союз с ЗападомФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- А зачем вы пришли нас спасать?

- Потому что вы для нас не чужие. Мы - братья во Христе. Россия всегда мечтала создать христианский форпост на Кавказе - Грузию и Армению.

- Это имперский подход, - небрежно говорит мой собеседник. - Факт остается фактом. Армения находилась под советской оккупацией с 1920 по 1991 годы.

Меня охватывает горькое, но бесполезное чувство. Как богатела и процветала Армения под «советской оккупацией»! И как бедно жили мы, «русские оккупанты».

Я родилась и выросла на Дальнем Востоке, где в магазинах в конце 80-х не было даже сливочного масла. Я помню, как два часа стояла в очереди за синей курицей (в одни руки давали две курицы). На ужин мы всегда ели соленую рыбу, картошку и дачные овощи. Мандарины получали на Новый год по карточкам. И как тяжко трудились люди в суровых погодных условиях. И каким шоком было для меня, девятнадцатилетней, попасть на Кавказ. Свадьбы на тысячу человек, арбузы в серебряной фольге для украшения, столы, ломившиеся от изысканных блюд, деньги, которые швыряли в толпу танцующих людей. Я помню торты из сливочного масла и грецких орехов, женщин, увешанных золотыми и серебряными украшениями, смеющихся людей в ресторанах. Мы для них были голытьбой, и нас слегка презирали. «Мы вас, русских, кормим», - снисходительно говорили мне. Потом выяснилось, кто кого кормит.

И еще, позже, я поняла, что меня задело в изысканном господине Барсегяне. Обыкновенный паразитизм. Хорошо сидеть в башне из слоновой кости, критиковать любую власть и получать за это хорошие деньги. И никакой ответственности. Левон - птица высокого полета, но в Армении существуют на деньги западников свыше 5000 НПО (неправительственных организаций), чья единственная цель - гадить России и портить вековые российско-армянские отношения.

У многих армян еще сильно чувство уважения и дружбы с Россией, но растет и число тех, кто считает, что отношения с Москвой себя изжилиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Я же объяснял тебе, что таким людям, как Левон, власть не нужна, - говорил мне потом мой старинный друг. - Власть - это вечная работа над ошибками и огромная ответственность. Что бы ни случилось, ты всегда виноват. Такие, как Левон, хотят контролировать любую власть и менять ее, когда необходимо. Их Пашинян уже не устраивает. Он оказался слишком пророссийским. Он хочет, чтобы Армения осталась и в ОДКБ, и Евразийском союзе. Он не собирается менять политическую ориентацию Армении. А знаешь, как американцы работают с оппозицией? Они говорят: вы плохо живете, потому что власть коррумпирована. А кто эту власть защищает? Русские. И тут же стрелки переводят на Россию. А вы задумали Пашиняна валить? И кого получите взамен? Американцы готовят уже второй эшелон, куда более радикальный, и даже третий. Зачем же наступать на те же грабли, что и в Грузии?

Сегодня идет информационная война за Армению, борьба за умы. Задача - выкинуть Россию из этой стратегической точки. Если Армению оторвут от России, для вас окончательно захлопывается Кавказ. Но не теряйте надежды. После революции вы получили худшую ситуацию, но все еще не потерянную.

Армения после революции: Не прошла ли эйфория от мягкой смены власти? 00:00 00:00

ЧАСТЬ 1

Как Россия проспала революцию в Армении

В августе Ереван пустеет. Состоятельные граждане уезжают «за границу» - в грузинский Батуми. Кто победнее, едет к родственникам в деревню. В полупустых уличных кафешках молодежь играет в нарды и потягивает холодное белое вино из кувшинов. Люди посолиднее сидят в отдельных кабинетах домашних ресторанчиков и пьют русскую водку. (Никогда не видела армянина, пьющего армянский коньяк!) (подробности)

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