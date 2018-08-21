Как Россия проспала революцию в Армении

СЕГОДНЯ 01:05 2018-08-21T01:06:49+03:00

Дарья Асламова увидела, что многие в Армении до сих пор относятся к России с уважением и дружбой Фото: Дарья АСЛАМОВА

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В августе Ереван пустеет. Состоятельные граждане уезжают «заграницу» - в грузинский Батуми. Кто победнее, едет к родственникам в деревню. В полупустых уличных кафешках молодежь играет в нарды и потягивает холодное белое вино из кувшинов. Люди посолиднее сидят в отдельных кабинетах домашних ресторанчиков и пьют русскую водку. (Никогда не видела армянина, пьющего армянский коньяк!)

Несмотря на летнее затишье, вся страна кипит от возбуждения. Аресты каждый день, задержания, конфискации имущества. Наконец-то! Есть на свете справедливость! Люди охвачены жаждой мести. Прижали к ногтю коррумпированных чиновников, грабивших страну двадцать лет. Ликование и эйфория! Арестован родной племянник бывшего президента Сержа Саргсяна по обвинению в попытке убийства, второй племенник находится в розыске по делу о наркотиках. Под следствием оказались и оба родных брата Саргсяна: «Сашик 50 %» (так его называли за «откаты» от любого крупного бизнеса) и Левон, посол по особым поручениям МИД. Схватили генерала Манвела Григоряна (кличка «Тушенка»). Его обвиняют в краже консервов и медикаментов для солдат армии Нагорного Карабаха во время апрельской войны с Азербайджаном 2016 года. Взяли главу личной охраны Саргсяна, на руках у которого оказалось то ли два, то ли три миллиона долларов. (И это в стране, где молодой провинциальный врач получает зарплату чуть больше ста долларов). «Ушли» мэра Еревана. Уволили десятки руководителей силовых ведомств. Многие сами подали в отставку и ждут звонка в дверь. Все разговоры только о том: «А почему такой-то еще не сидит?»

Спросите любого торговца на рынке, таксиста или официанта, и вам дружно скажут, что Армения впереди планеты всей, что в стране самый честный премьер-министр на свете Никол Пашинян, что армяне совершили самую нежную, самую бархатную революцию в мире без единого выстрела, и подвиг их войдет в анналы истории. - Народ на Пашиняна просто молится! – с пеной у рта доказывали мне большинство моих друзей. – Он для них Бог. Он избавил их от многолетнего ига. Это Робеспьер без гильотины. Он молодой, честный, принципиальный. Бессребреник. Он сидел в тюрьме за свои убеждения. У него чистые руки. Он послал единственного сына служить в Нагорном Карабахе, на переднюю линию фронта. За него выступают 90 процентов населения, и Россия должна это понимать.

Армения, Ереван. Сторонники избранного премьер-министра Армении Никола Пашиняна празднуют победу на площади РеспубликиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПОЧЕМУ МЫ ПРОСПАЛИ ЭТУ РЕВОЛЮЦИЮ

Собственно, не мы одни. Все проспали. Даже американское посольство, второе по величине в мире. (По статистике на 1200 армян приходится один американский посольский работник. А вот Россия держит в стратегически важной для нас стране всего 19 дипломатов.)

Еще в начале весны в Армении царила тотальная апатия, но власти совершили две роковые ошибки. Президент Серж Саргcян, клятвенно обещавший народу, что больше двух сроков сидеть не будет, решил продлить свою власть, поменяв конституцию и выдвинув свою кандидатуру в премьер-министры. Второй ошибкой стал арест Никола Пашиняна. Был расчет на то, что после задержания лидера протестов масса наивных студентов рассосется сама собой. А получилось наоборот. Это озлобило нейтральных граждан. На следующий день на площадь Свободы пришло в два раза больше человек. Вышли те, кому нечего терять, - молодежь, клерки, мелкие бизнесмены. Когда заканчиваются деньги, начинается свобода. Сложилась та самая ситуация, когда верхи не могут (не разгонять же силой сто тысяч человек), а низы не хотят.

Был расчет на то, что после задержания лидера протестов масса рассосется сама собойФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Если вам кто-нибудь в Ереване скажет, что он предвидел революцию, можете смело назвать этого человека вруном, - говорит политтехнолог Карен Кочарян. – Это была полная неожиданность для всех. Даже для западников. Да, 30 процентов населения Армении официально живут в нищете (неофициально почти пятьдесят), но они так живут уже лет двадцать. Все говорили: однажды полыхнет, но когда?

Россия за событиями в Армении наблюдала холодно, но сдержанно, и блюла нейтралитет. «События в Армении – внутреннее дело самой Армении», - твердил наш МИД. За этим крылся определенный расчет, что на смену надоевшему всем Саргсяну придет бывший премьер-министр Карен Карапетян, умница, талантливый управленец и человек Газпрома. Но и тут мы просчитались. Народ Армении решительно хотел видеть у власти только «новых людей».

- Россия десятилетиями применяет против бывших республик топорную силу, - говорит политтехнолог Карен Кочарян. – Она никогда не работает с оппозицией, с гражданскими активистами, а только с людьми власти, ненавидимыми в обществе, чей рейтинг, по словам ваших же российских офицеров, «ноль целых, хрен десятых». Откуда эта слепота вашей дипломатии? Не знаю, необъяснимо. Ведь и во власти были порядочные, нормальные люди, с кем можно было сотрудничать. Так нет же. Не важно, что за сволочь сидит наверху, но говорить русские будут только с ним. Американцы в сто раз гибче. И это вечное ваше выражение: куда они денутся с подводной лодки? Про Украину и Грузию все тоже так говорили. А ведь они убежали от злости. И еще меня изумляет, когда русские твердят: Пашинян – неожиданный для нас человек. Ну, какой же неожиданный? Он – опытный борец, больше десяти лет в политике. Вся Армения его знает. А если Россия такого человека не знает, то это ее проблемы.

Русским не хватает тонкости и понимания местного менталитета. Чем меньше страна, тем она обидчивее. Вот, к примеру, Москва десятилетиями твердит: Армения – русский форпост на Кавказе.

- Что же здесь обидного? – развожу я руками. – Я думала, это комплимент, высокая степень доверия.

- Это вам так кажется! А люди здесь просто бесятся, когда слышат это выражение. Мы что, губерния России или независимая страна?! Да, мы союзники, но мы же не говорим, что Россия – форпост Армении на западе. Я понимаю, что размеры не сопоставимы, - смеется Карен. – Но люди-то мы самолюбивые, восточные. Даже мелкие обиды помним десятилетиями.

- А сколько, по-вашему, продержится Пашинян?

- Его рейтинг просто зашкаливает. Кредита доверия хватит как минимум на год. Уж до зимы точно. Вот зимой в Армении всегда трудно. Нужно платить за свет, газ, отопление. У нас пока вдоволь зрелищ – арестов, чисток, скандалов, а вот хлеба пока нет.

В Армении сейчас вдоволь зрелищ - арестов, чисток, скандалов, а вот хлеба пока нетФото: Дарья АСЛАМОВА

ГДЕ ЖЕ БРАТЬ ХЛЕБ?

Армяне в бизнесе отличаются крайним прагматизмом и отлично умеют считать деньги. Но когда речь идет о перспективах, их тут же заносит. Это просто жизнь в розовом цвете! Поэтому я специально просила местных друзей найти мне трезвомыслящего экономиста, человека, скажем, без иллюзий. И нашли. Профессора университета Атома Маркаряна.

Я вежливо выслушала его лекцию о «либеральной дикой реформации общества» в 90-е годы, о «процессе олигархизации» в 2000-е. (Словом, все как у нас). И о том, что Армения, наконец, нашла свой собственный путь не представительной, а прямой демократии, создав власть, подотчетную обществу.

Дальше я услышала удивительные вещи:

- У меня нет ни малейшего сомнения, что Армения – это будущий Сингапур или будущий Израиль. Здесь будет самая конкурентная среда для инвестиций, и сюда придут бизнесмены со своими деньгами. Армения способна генерировать биотехнологии, медицинские и электронные технологии, а также создавать суперсовременное оружие. Главное – вотум доверия общества.

Москва десятилетиями твердит: Армения - русский форпост на КавказеФото: Дарья АСЛАМОВА

Совершенно ошеломленная, я пролепетала:

- Но за счет чего?!

- За счет уникального человеческого ресурса. У нас качественные, креативные люди, способные создать технологии в сжатые сроки.

- А в других странах, по-вашему, нет талантливой образованной молодежи?

- Таких, как в Армении, нет. Возьмите хоть азербайджанцев. Они могут только выращивать помидоры, но не могут создавать высокие технологии. Да, они получают большие доходы от нефти, но я им глубоко сочувствую. У них нет качественного человеческого ресурса. Кто строил Баку? Армяне, русские, украинцы. В советские времени Армения была силиконовой долиной!

- Но за двадцать лет у вас произошла серьезная деградация образования. Вы отстали лет на сто! Богатые страны вкладывают огромные финансовые ресурсы в развитие технологий. И потом, Сингапур и Израиль, на которые вы ссылаетесь, - морские державы, а вы сидите в транспортном мешке. Вам очень не повело с географией. Кто же будет сюда вкладывать деньги?

- Наша огромная диаспора.

- Но ведь она тоже умеет считать деньги. И что-то я не вижу, чтобы зарубежные армяне сильно беспокоились о вас в последние десятилетия.

- Потому что у нас была коррупция. Если убрать взятки и коррупцию, это 15% ВВП. За счет диаспоры мы сможем сделать мощный и качественный рывок. Мы серьезно изменим и нашу внешнюю политику, которая станет комплиментарной и сбалансированной. Мы можем стать плацдармом для трехстороннего сотрудничества между Америкой, Россией и Ираном.

Я не верю своим ушам.

- Вы вообще в курсе, что Америка упорно сколачивает антииранскую коалицию?

- Никакой войны не будет, - отмахивается господин Маркарян. – Война – это безумие, учитывая современный уровень вооружений.

Я замечаю, что этим безумием охвачен Ближний Восток и Азия, но такие мелочи моего собеседника не волнуют. «Выпьем же за правду и развитие!» - восклицает он.

Выпили. «Если так рассуждает реалист, то что же говорят оптимисты? – подумала я. – Боже, помоги Армении!»

У многих армян еще сильно чувство уважения и дружбы с Россией, но растет и число тех, кто считает, что отношения с Москвой себя изжили и нужно создавать крепкий союз с Западом.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КАДРОВАЯ НЕРАЗБЕРИХА

У военного аналитика и создателя сайта «Разм-инфо» Карена Вртанесяна – серьезные проблемы. В 2015 году сайт заключил договор с российской базой о мониторинге местных социальных сетей и меди.

- Это были еженедельные сводки из доступных источников, - объясняет Карен. – Никаких секретов тут не было. Все наши отчеты выкладываются в открытом доступе. Более того, договор с российской базой закончился в 2016 году. Но теперь местные блогеры проснулись и обвиняют нас чуть ли не в шпионаже на русских.

Есть активные группы, которые работают против «российской пропаганды» в Армении, которым США и Европа выделяют огромные средства. Борьба с «российской пропагандой» - это модно. Это престижно. Те же организации ведут пацифистскую пропаганду против Вооруженных сил Армении, пытаясь деморализовать молодежь. Это то, что делали большевики в 1917 году, - разваливали фронт. Мол, Карабах – это важно, но ведь люди гибнут. Азербайджан резко ограничил пацифистскую пропаганду. Вот раньше приходил грант из Англии на работу с гражданским обществом во имя мира, - половина денег нам, половина азербайджанцам. Те это дело быстро прекратили. А после апрельской войны 2016 года, когда за четыре дня было убито 105 армян, в обществе сложился консенсус: договариваться с Азербайджаном просто не о чем. Даже Пашинян вместе с активистами поехал на фронт рыть окопы.

- А я помню, как пять лет назад жена Пашиняна, нынешняя первая леди журналистка Анна Акопян говорила мне, что нерешенная проблема Карабаха выгодна только России. А вот если бы армяне пошли в Европу, то решили эту проблему по-европейски. Как, например, Финляндия и Швеция уладили вопрос Аландских островов. Официально это территория Финляндии, но де-факто - шведская автономия со своими законами и шведским языком. На что я ей ответила, что Азербайджан был бы в восторге от такого решения. За чем же дело стало?

Тут делают знаменитый коньякФото: Дарья АСЛАМОВА

- То, что говорят люди в оппозиции, и то, что они говорят, придя к власти – это небо и земля. И никто сейчас не рискнет предложить сдать Карабах. А у наших людей, к сожалению, вообще инфантильные представления о реальности. Им десять лет на полном серьезе рассказывали, что жизнь в Сомали лучше, чем в Армении. Был у нас даже такой правозащитник (прекрасно жил на гранты, путешествовал по Европе) и вел «Записки из концлагеря». Дошел, кажется, до трехсотой записки. Вы смеетесь? А люди верили. Разумеется, у нас было много негативных явлений, но свобода слова перешагивала все границы. Можно было спокойно оклеветать кого угодно, но никто не желал связываться с судами. Пропаганда против элит шла десятилетиями. Это и стало причиной народного взрыва.

Во время революции были обещания, что на следующий день после победы инвесторы кинутся в Армению толпами. Будут новые рабочие места. А я спрашиваю: откуда? Во внешнеполитическом плане власть очень слаба. Проблема в крайней неопытности. Ну, не может тридцатилетний человек, руководивший десятью подчиненными, вдруг управлять министерством. А у нас есть даже 27-летний министр диаспоры! Как он будет разговаривать с богатейшими и влиятельными людьми планеты?!

Раньше люди одним звонком могли решить вопрос с Кремлем. А сейчас сидят чиновники, которые даже не знают, кому звонить. У них просто нет телефонных номеров. Даже если они позвонят, дальше секретарши они не пройдут. Новой власти еще повезло, что старая власть построила крепкий госаппарат. Бюрократический в хорошем смысле слова. Силовые структуры в принципе работают, как работали. Но у них правая рука не ведает, что творит левая. ССС (Специальная следственная служба) арестовала генерального секретаря ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) Хачатурова, даже не проконсультировавшись с армянским МИДом. И Россия, разумеется, пришла в ярость.

- И это объяснимо, - замечаю я. – Армения выдвигает на пост генерального секретаря своего человека, и его утверждают. То, что в Армении произошла революция, - это ее внутреннее дело, а не проблема ОДКБ. Мало ли, сколько у вас тут будет революций. Сначала отзовите своего человека по всем правилам. Но объявлять на весь мир генсека ОДКБ (которого вы сами же предложили!) уголовником, это оскорбление!

- Согласен. Наши новые министры слишком много сидят в фэйсбуке. Им некогда, хотя страна, по их словам, находится на краю бездны. У меня возникает вопрос: когда же они работают? Фейсбук – это односторонняя и ни к чему не обязывающая коммуникация. Раньше по закону ты мог отправить письмо с жалобой и через пять рабочих дней получить ответ. Все эти механизмы сейчас не работают. С одной стороны в Армении – острый кадровый голод, с другой стороны – настоящие кадровые погромы.

(Окончание следует.)

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