2018-08-21T20:08:51+03:00
Туризм

Где отдохнуть в сентябре и октябре: 5 наивных вопросов про бархатный сезон-2018

К традиционному снижению цен и температуры воды в море в сентябре-октябре в 2018 году добавились новые факторы – вроде курсов валют и рекордного спроса на отдых в Турции
Юлия СМИРНОВА
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Дешевле всего в начале осени отдохнуть в АнапеДешевле всего в начале осени отдохнуть в АнапеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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КРЫМ ИЛИ СОЧИ?

Российские пляжи для осенних солнечных ванн популярнее, чем зарубежные. Во всяком случае, в сентябре, когда на нашем Черном море реальный бархатный сезон, с теплым морем и редкими дождями. В октябре уже надежнее ехать на Средиземку. Среди всех проданных авиабилетов на сентябрь и октябрь 56% приходятся на внутренние рейсы, 44% - на заграничные (это данные туристического сервиса Biletix). Впрочем, на Черное море туристы еще и поездами едут, и на своих машинах – особенно после открытия Крымского моста.

А вот куда приедет больше отдыхающих - в Крым или в Краснодарский край - не знают даже эксперты! У одних лучше продаются авиабилеты в Симферополь, у других - в Сочи. А у тех, кто пользуется услугами турфирм, вообще на первом месте Анапа, рассказали в Ассоциации туроператоров России.

ЧТО ПО ДЕНЬГАМ?

Дешевле всего в начале осени отдохнуть в Анапе. Неделя на двоих обойдется примерно в 39,5 тысяч рублей вместе с перелетом, по данным портала Слетать.ру. Это средний чек. А в скромном 2-звездочном пансионате или мини-отеле можно уложиться в 26-35 тысяч рублей.

В Сочи средние цены чуть-чуть выше – 40,8 тысяч рублей на двоих. Но при максимальной экономии и минимальных требованиях к комфорту можно найти варианты и за 33 тысячи.

В Крыму разница между “богатыми” и “бедными”, то есть между роскошным и бюджетным отдыхом, еще больше. Да не роскошным даже, а просто комфортным. Средняя стоимость недельного тура в начале сентября - 45,5 тысяч рублей на двоих. Почему так дорого? Спрос хороший – благодаря отличной погоде и открытию Крымского моста, объясняют в АТОР. А самые дешевые предложения в крымских прайсах турфирм – “двушка” без питания за 27 тысяч.

ЖДАТЬ ЛИ ГОРЯЩИХ ПУТЕВОК В ТУРЦИЮ?

Самые популярные зарубежные пляжи у тех, кто летит на моря по путевкам, - Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Черногория, Таиланд и Тунис (это по статистике АТОР).

Турция в этом году бьет все рекорды по популярности. Некоторые турфирмы продали вдвое больше путевок, чем в 2017-м.

- В 2018 году турецкие курорты примут не меньше 5 миллионов россиян, - рассказал в эфире радио “КП” советник главы Ростуризма Дмитрий Горин.

Президент Турции Эрдоган оптимистичнее, он ждет в гости 6 миллионов наших соотечественников!

В начале сентября неделя отдыха в Турции стоит в среднем 73,6 тысячи рублей на двоих, по данным портала Слетать.ру. И это не самый дешевый курорт для бархатного сезона, в Болгарии можно уложиться в 50 тысяч, в Черногории - в 70 тысяч. Все цены средние, есть путевки и дешевле, и намного дороже. В той же Турции, например, реально найти варианты в “трешках” и даже с “ол иклюзивом” за 38–39 тысяч рублей.

Еще одна примета бархатного сезона-2018 – горящих туров в Анталью и на другие турецкие курорты практически нет и вряд ли появятся, предупреждают в Ассоциации туроператоров России. И это обратная сторона высокого спроса: горящие путевки появляются, когда остаются нераспроданными места на чартерах и номера в отелях. А сейчас им взяться неоткуда.

Самостоятельные туристы тоже летят в Турцию – и уже не только в Анталью с Аланией, но и в Стамбул. Спрос на авиабилеты вырос на 79% по сравнению с прошлым годом, поделились с “КП” в онлайн-трэвел агентстве OZON.travel. У их коллег из Biletix цифры совсем ошеломляющие: в Анталью продано в 6,5 раза больше билетов, в Стамбул - в 3,8 раза! В общем, если собираетесь в Турцию на бархатный сезон, поговорить явно будет с кем – кругом одни соотечественники!

Турция в этом году бьет все рекорды по популярности Фото: Антон ПИКУС

Турция в этом году бьет все рекорды по популярностиФото: Антон ПИКУС

КАКИЕ КУРОРТЫ СТАЛИ ПОПУЛЯРНЫ?

Какие осенние пляжи россияне особенно полюбили в этом году?

Грузинские. Спрос на сентябрьский отдых на Черном море в Батуми и Кобулети вырос в разы, особенно у тех, кто привык планировать поездки самостоятельно. И не только на море, в Тбилиси тоже. Сидеть на террасах ресторанов с хинкали-сациви-саперави - поди плохая осень!

Израильские. В Тель-Авив на сентябрь и октябрь у Biletix продано аж втрое больше билетов, чем в 2017-м. Логично: мало того, что виза не нужна (как и в Грузию), так и с погодой вплоть до конца октября не ошибешься. Так климат устроен: дожди и похолодание приходят с запада вместе с атлантическими циклонами, и первым делом достаются Франции и Италии, а на востоке Средиземноморья, в Израиле, Турции и на Кипре,ё солнце и тепло держатся максимально долго. В Израиле туристы выбирают между средиземноморскими пляжами Хайфы и отдыхом на Красном море в Эйлате.

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО, А ЧТО ПОДОРОЖАЛО?

В этом году картина странная: сентябрьские туры на некоторые курорты стоят дороже, чем в августе! Всегда же наоборот было, что случилось? На валютную лихорадку сейчас валят все грехи, но цены на зарубежные туры и правда напрямую зависят от курсов доллара и евро. Есть и другие причины, объясняют в Ассоциации туроператоров России. Во-первых, к осени туркомпании сократили чартерные программы, и места на оставшихся рейсах продают с максимальной для себя выгодой. Во-вторых, отели на популярных средиземноморских курортах не балуют спецпредложениями и скидками.

В итоге средняя стоимость путевки в Грецию в сентябре аж на 30% выше, чем была в августе, в пик сезона! Что, конечно, разочаровало многих туристов – мечтали же подешевле отдохнуть в Халкидиках и на Родосе.... А после такого бархатного сезона год себя держать в ежовых рукавицах придется! Подорожал также отдых в Турции (на 21%) и Тунисе (на 13%), по данным АТОР. Это все по сравнению с августом, напомню. Парадоксально, но факт.

К счастью, не везде так. Не разочаруют осенние цены на туры в Черногорию (на 43% дешевле, чем в августе), Италию (на 27%) и Испанию (на 26%). Примерно на 10% снизилась стоимость отдыха в Болгарии и на Кипре.

- Чтобы меньше зависеть от возможных скачков курса, присмотритесь к странам, где в ходу не евро, а своя валюта: в первую очередь, это Турция, где лира просела еще больше, чем рубль, а также Болгария и Хорватия, - советует Дмитрий Хаванский, менеджер по развитию поисковика Skyscanner в России.

Если сравнивать не с летом, а с бархатным сезоном-2017, - подорожали авиабилеты. Причем как по России (на 11%-15%, по данным разных экспертов), так и за границу (тут еще курс евро сыграл против пассажиров – именно к нему привязаны все цены на международные перелеты).

А ЕСЛИ НЕ НА МОРЕ?

- Из “неморских” мест вырос спрос на авиабилеты в Карловы Вары в Чехии, испанскую Жирону (хотя от нее и до пляжей Коста-Бравы недалеко). С итальянской Пизой та же история – город не на море, но рядом курорты Тосканы, - делится Дмитрий Хаванский, менеджер по развитию поисковика Skyscanner в России. Это все в сравнении с осенью 2017 года.

- Чаще стали летать также в Германию (спрос на авиабилеты вырос на 40%) и в столицу Армении Ереван (туда куплено на 42% больше билетов), - добавляют в онлайн-трэвел агентстве OZON.travel.

Из “неморских” мест вырос спрос на авиабилеты в Чехия Фото: Антон ПИКУС

Из “неморских” мест вырос спрос на авиабилеты в ЧехияФото: Антон ПИКУС

- В то время как цены на курортные отели снижаются, отдых в европейских столицах осенью дорожает, – предупреждает Ирина Рябовол, представитель Momondo в России. - Скажем, гостиницы Берлина подняли цены на сентябрь на 25% по сравнению с августом, а в Риме – на 47%. Самый бюджетный вариант – Прага, где номер в отеле на двоих обойдется в среднем в 4600 рублей. Самые дорогие европейские столицы в сентябре – Париж и Амстердам, там за номер придется выложить 9 тысяч рублей в среднем.

КСТАТИ

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Цены на отдых в начале осени падают на 10 – 30%, но курорт курорту рознь. Почему? И где отпуск в бархатный сезон 2018 максимально выгоден? Разбираемся вместе с экспертами (подробности)

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