Страна за неделю с 20 по 26 августа

СЕГОДНЯ 13:27 2018-08-28T15:13:02+03:00

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Оренбург. Губернатор Юрий Берг встречает гостей международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и авангард» - Николая Фоменко, Леонида Ярмольника, Марата Башарова. Тем временем мэр Оренбурга Евгений Арапов и его заместитель, задержанные по подозрению в получении взятки, останутся под арестом до октября. Областной суд отклонил жалобы обоих и признал арест законным.

Севастополь. Губернатор Дмитрий Овсянников активно дает интервью федеральным СМИ, где рассказывает о «Стратегии социально-экономического развития Севастополя до 2030 года». Акцент губернатор делает на удобстве и инфраструктуре: городская среда города-героя должна стать комфортной.

Крым. Глава Республики Сергей Аксенов принимал министра спорта России Павла Колобкова. Вдвоем они намерены создать в Алуште спортивный центр «Крымский». Проект обойдется в 3 млрд рублей и станет крупнейшим спортивным центром на юге России.

Карелия. Губернатор Артур Парфенчиков перечислил 100000 рублей на восстановление сгоревшей Успенской церкви в Кондопоге. Счет открыл благотворительный фонд «Северный духовный путь» - к губернаторской инициативе может присоединиться каждый желающий.

Губернатор Артур Парфенчиков перечислил 100000 рублей на восстановление сгоревшей Успенской церкви в КондопогеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Саратовская область. Губернатор Радаев получил открытое письмо от профсоюза АО "Саратовские авиалинии". Компания продолжает падение - под угрозой закрытия теперь и городской аэропорт. Письмо подписали 124 работника компании, 700 сотрудников уже уволились и еще 400 собираются уволиться. Все это сильно снижает привлекательность региона и рейтинги самого губернатора.

Никита Исаев: Ситуация с «Саратовскими авиалиниями», безусловно патовая, а результат этой кампании, направленной, на мой взгляд, исключительно против собственника Аркадия Евстафьева, был предрешен с самого начала. Причиной столкновения Евстафьева и губернатора Саратовской области Радаева – обширные неподконтрольные местной власти медиа-ресурсы, которыми владеет первый. Аркадий Евстафьев, очевидно понимая итог схватки с Радаевым, в начале лета подал заявку на регистрацию новой авиакомпании. Поможет ли ему «Росавиация»? Вопрос пока остается открытым.

Хакассия. Губернатор Виктор Зимин общался с президентом Путиным. Глава Хакасии вещал о позитивных социально-экономических показателях развития региона, а также сделал экскурс в историю, заявив о том, что Хакасия как 300 лет вошла в состав Российской империи, а ледовой арены там так и не построили. В итоге крытый дворец на 3 тысячи мест таки появится - поддержка на его строительство получена.

Владимирская область. Губернатор Светлана Орлова встречала гостей из Москвы - а именно - мэра Сергея Собянина. В результате подписано Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами.

Чукотка. Один из самых закрытых губернаторов Роман Копин стал мелькать в новостных лентах - благодаря известию о том, что еще одна угледобывающая компания стала резидентом ТОР «Беринговский». Компания будет экспортировать уголь в страны АТР. А вот добыча золота на Чукотке может скоро остановиться - местные месторождения практически полностью выработаны. Нужна георазведка.

Иркутская область. Губернатор Сергей Левченко реанимирует пятилетки - планирование социально-экономического развития региона, практикуемое в СССР. Насчет пятилетки в три года красным губернатором ничего сказано не было. А вот главам муниципалитетов и областным министерствам Левченко рекомендовал оценить экономический потенциал территории, определить ее специализацию и поставить задачи на пятилетнюю перспективу.

Губернатор Сергей Левченко реанимирует пятилеткиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Курская область. Губернатор Александр Михайлов встречал президента Путина, прибывшего в регион по случаю 75-летия победы на Курской дуге. И особо не переживал: по рейтингам ОНФ Курская область - лучшая по исполнению программ капитального ремонта.