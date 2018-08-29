Женская месть жестока

СЕГОДНЯ 13:52 2018-08-29T14:01:59+03:00

Мужики, прежде чем ударять жену, подумайте о ее возмездии на подобном примере. Фото - Олег Вещаев

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Как-то в командировке, в районном городе N, ужиная в гостиничном ресторане, познакомился я с приятной официанткой Катей. Она симпатична и с обручальным кольцом на пальце. Ну как познакомился? Сделал ей комплимент банальный «ах, какая у вас прическа, как она вам идет!». Она спросила откуда я столь галантный и по каким делам в их город.

Следующим же вечером моя «знакомая» пришла на работу с подбитым глазом. Я ей, конечно, вопросов не задавал, но по ее унылому настроению и отсутствию кольца обручального, догадаться было несложно, что глаз подбитый – результат семейных разборок.

В конце ужина она вдруг подошла, сказала, что хотела бы завтра днем со мною встретиться на квартире своей подруги. Там никого не будет.

- Зачем? – спросил я от неожиданности.

И она пояснила открытым текстом, что хочет изменить мужу за то, что тот ее за измену бьет. А она ему за десять лет супружества ни разу не изменила.

Поскольку в зале гремела музыка, то она говорила громко. Лицо ее было каменным, и разговор наш со стороны явно выглядел как ответы официантки на какие-то претензии клиента. От Кати попахивало алкоголем, видать махнула для храбрости.

Катя вчера, по ее словам, на работе подзадержалась малость, за что и выхватила опять от своего ревнивца. Уйти от придурка некуда, поэтому и приходится все терпеть. Подружка давно призывает к мщению, и вот наконец-то Катя решилась.

Я ответил, что понимаю Катю, но я женат. Супруга меня не бьет. И мне-то жене мстить не за что. Катя лишь усмехнулась криво.

Но будь я холост, все равно бы с Катей не повстречался, потому что…, ну быть использованным в качестве орудия мести в эком деле, очень уж мне не хочется.

На следующий вечер я не пошел на ужин, чтобы с Катей уже не видеться. Заказал пищу по телефону в номер. Ужин привезла на тележке… Катя. Настроение у нее было хорошее. На пальце блистало обручальное кольцо, а под глазом синяк припудренный.

- Спасибо вам, что не согласились, - сказала Катя. И поведала, что они в очередной раз помирились. А еще она рассказала, что причиной того последнего скандала был я. Катя в тот злосчастный вечер рассказала мужу о деликатном москвиче, которого так восхитила ее прическа. А некоторые бараны прекрасного оценить не могут.

Я почему вдруг вспомнил эту историю, потому что сегодня в магазине увидал молодую симпатичную продавщицу с подбитым глазом, а нее безымянном пальце правой руки бороздка от кольца обручального.

Мужики, прежде чем ударять жену, подумайте о ее возмездии на подобном примере.

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