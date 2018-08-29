2018-08-29T14:01:59+03:00
Дом. Семья

Женская месть жестока

Поучительная история для иных мужчин
Олег ВЕЩАЕВ
Поделиться:
Мужики, прежде чем ударять жену, подумайте о ее возмездии на подобном примере. Фото - Олег ВещаевМужики, прежде чем ударять жену, подумайте о ее возмездии на подобном примере. Фото - Олег Вещаев
Изменить размер текста:

Как-то в командировке, в районном городе N, ужиная в гостиничном ресторане, познакомился я с приятной официанткой Катей. Она симпатична и с обручальным кольцом на пальце. Ну как познакомился? Сделал ей комплимент банальный «ах, какая у вас прическа, как она вам идет!». Она спросила откуда я столь галантный и по каким делам в их город.

Следующим же вечером моя «знакомая» пришла на работу с подбитым глазом. Я ей, конечно, вопросов не задавал, но по ее унылому настроению и отсутствию кольца обручального, догадаться было несложно, что глаз подбитый – результат семейных разборок.

В конце ужина она вдруг подошла, сказала, что хотела бы завтра днем со мною встретиться на квартире своей подруги. Там никого не будет.

- Зачем? – спросил я от неожиданности.

И она пояснила открытым текстом, что хочет изменить мужу за то, что тот ее за измену бьет. А она ему за десять лет супружества ни разу не изменила.

Поскольку в зале гремела музыка, то она говорила громко. Лицо ее было каменным, и разговор наш со стороны явно выглядел как ответы официантки на какие-то претензии клиента. От Кати попахивало алкоголем, видать махнула для храбрости.

Катя вчера, по ее словам, на работе подзадержалась малость, за что и выхватила опять от своего ревнивца. Уйти от придурка некуда, поэтому и приходится все терпеть. Подружка давно призывает к мщению, и вот наконец-то Катя решилась.

Я ответил, что понимаю Катю, но я женат. Супруга меня не бьет. И мне-то жене мстить не за что. Катя лишь усмехнулась криво.

Но будь я холост, все равно бы с Катей не повстречался, потому что…, ну быть использованным в качестве орудия мести в эком деле, очень уж мне не хочется.

На следующий вечер я не пошел на ужин, чтобы с Катей уже не видеться. Заказал пищу по телефону в номер. Ужин привезла на тележке… Катя. Настроение у нее было хорошее. На пальце блистало обручальное кольцо, а под глазом синяк припудренный.

- Спасибо вам, что не согласились, - сказала Катя. И поведала, что они в очередной раз помирились. А еще она рассказала, что причиной того последнего скандала был я. Катя в тот злосчастный вечер рассказала мужу о деликатном москвиче, которого так восхитила ее прическа. А некоторые бараны прекрасного оценить не могут.

Я почему вдруг вспомнил эту историю, потому что сегодня в магазине увидал молодую симпатичную продавщицу с подбитым глазом, а нее безымянном пальце правой руки бороздка от кольца обручального.

Мужики, прежде чем ударять жену, подумайте о ее возмездии на подобном примере.

КСТАТИ

В Москве возросло количество жалоб на бытовое насилие после принятия закона о декриминализации побоев

Уполномоченный по правам человека считает, что проблема требует проработки с привлечением депутатом Мосгордумы (подробности)

ЕЩЕ МНЕНИЕ

Ударил жену в глаз... а потом стал идеальным мужем

Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ

В самом ли деле мужчина, который поднял руку однажды, будет делать это регулярно? (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снятся котята
Если кошки – скрытные создания себе на уме, гуляют где захотят, то котята – это совсем другое. Маленькие, беспомощные ласковые комочки, такие беззащитные. Их так и хочется приголубить и защитить. Толкование снов про котят, тем не менее, не такая простая и
К чему снятся кошки
Видеть кошек во сне – просто удовольствие. Мы привыкли к домашним любимцам. Но не все так просто. Многие исследователи склонны считать, что кошки символизируют скрытого врага. К слову, они и вправду достаточно скрытны. Тем и интересно узнать, к чему снятс
Знакомства для тех, кому за сорок: Одинокий мужчина наконец-то встретил свою половинку
Корреспондент «КП», несколько месяцев искавший женщину своей мечты на сайтах знакомств, с помощью свахи и в клубах по-интересам, наконец-то нашел ее. Какой из способов знакомств для тех, кому за сорок, сработал?
Новости 24
Instagram объявил о введении верификации аккаунта по документам
АвтоВАЗ представил концепт будущей Lada 4x4
У берегов Фиджи и Вануату объявлена угроза цунами
Ученые: большой отпуск продлевает жизнь человека
Опрос: Большинство россиян следят за курсом валют
Гроб сенатора Маккейна понесет Кара-Мурза — младший
Памфилова: Путин откровенно сообщил свою позицию по пенсиям
«Эти вопросы важны для миллионов людей»: Путин объяснил, почему решил обратиться с телеобращением по пенсиям
Почти все россияне, пострадавшие в турецком ДТП, выписаны из больницы
Медведев призвал в короткие сроки воплотить в жизнь предложения президента по пенсиям
Рубль начал расти к доллару и евро во время выступления Путина
Эксперт рассказал, почему США не продаст Киеву новейшее ПВО
Путин заявил, что экономика РФ чувствует себя уверенно, несмотря на известные сложности
В Совфеде назвали украинский флот «старым корытом»
Путин предложил ввести уголовную ответственность за увольнение граждан предпенсионного возраста
Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин - до 65 лет
Путин: главная задача пенсионных изменений - обеспечить устойчивость и стабильность пенсионной системы на год вперед
Украинские политики подрались в прямом эфире
На востоке Москвы уровень сероводорода в воздухе превысил норму почти в пять раз
Около тысячи россиян не могут вернуться из Болгарии на родину
«И здесь мы их обошли»: Мантуров рассказал о преимуществах лимузина Путина перед кадиллаком Трампа
Трамп призвал ФБР и минюст принять меры в связи с перехватом китайской компанией почты Клинтон
В Ростуризме назвали число пострадавших в аварии в Анталье россиян
Москву ждет новый температурный рекорд
НАТО подтвердила наращивание военно-морского флота РФ у берегов Сирии
Австрийское издание выяснило причины популярности Путина на Западе
Власти Пуэрто-Рико официально повысили число жертв урагана "Мария"
В нападении на воинский эшелон в Забайкалье участвовали около десяти человек
В России разработают гибридно-электрический авиационный двигатель