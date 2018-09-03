2018-09-07T17:53:06+03:00
Ковдор - столица Гипербореи

Открывая неизведанное. Рубиновый каньон

Экспедиция «Комсомольской правды» в лице журналистов Николая Варсегова и Михаила Фролова отправилась исследовать просторы Гипербореи
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Недавно ковдорские краеведы обнаружили огромную каменную стену, выложенную из гигантских блоков, похожую на остатки древнего городаНедавно ковдорские краеведы обнаружили огромную каменную стену, выложенную из гигантских блоков, похожую на остатки древнего городаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Этот памятник воину гиперборейцу под Ковдором по всей видимости самый древний на Земле. Фото: Александр Шворнев

Этот памятник воину гиперборейцу под Ковдором по всей видимости самый древний на Земле. Фото: Александр Шворнев

Открывая неизведанное. Рубиновый каньон

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