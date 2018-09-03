Открывая неизведанное. Рубиновый каньон
Экспедиция «Комсомольской правды» в лице журналистов Николая Варсегова и Михаила Фролова отправилась исследовать просторы Гипербореи
Недавно ковдорские краеведы обнаружили огромную каменную стену, выложенную из гигантских блоков, похожую на остатки древнего городаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Этот памятник воину гиперборейцу под Ковдором по всей видимости самый древний на Земле. Фото: Александр Шворнев
Открывая неизведанное. Рубиновый каньон
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