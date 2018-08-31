Во время матча «Зенит» – «Спартак» Сергей Шнуров будет сражаться против рэпера ST прямо на трибунах

СЕГОДНЯ 15:20 2018-08-31T15:44:25+03:00

Днем перед началом матча «Зенит – «Спартак» группа «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым и рэпером ST проедут на грузовике по Питеру Фото: скриншот видео

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Во время главного матча российского футбола «Зенит» - «Спартак», который состоится в воскресение 2 сентября в Санкт-Петербурге, болельщиков ждет еще одно противостояние. Сразу после начала игры на трибунах стадиона «Санкт-Петербург» состоится развлекательный баттл между болельщиками двух команд. Лидером фанатов «Зенита» выступит Сергей Шнуров, страстный и давний поклонник питерского клуба. Весной он записал композицию в духе стадионной кричалки, посвященную любимой команде. Со стороны «красно-белых» акцию возглавит рэпер ST. Группы поддержки Шнурова и ST будут заводить болельщиков, скандировать речевки и запускать на трибунах волну.

Организатором баттла выступил канал «Матч ТВ». Все подробности грандиозного творческого соперничества зрители сайта смогут увидить в прямом эфире в специально созданном окошке, которое будет интегрировано в трансляцию. «Матч ТВ» также расскажет про эту акцию в своем эфире. На официальном аккаунте «Матч ТВ» в социальной сети ВКонтакте будет транслироваться стрим баттла. Победитель будет выбран прямым голосованием в соцсети.

Днем перед началом матча «Зенит – «Спартак» группа «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым и рэпером ST проедут на грузовике по Питеру, разогревая фанатов перед началом футбольного матча. Они остановятся на Дворцовой площади в 13:00, чтобы сыграть импровизированный концерт. Репортаж об этом событии можно будет увидеть в выпуске новостей перед матчем.

Телеканалы «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР начнут прямую трансляцию дерби двух столиц «Зенит» - «Спартак» со стадиона «Санкт-Петербург» в 18:25. Игру прокомментируют Денис Казанский и Михаил Поленов.