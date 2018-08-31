Археологи нашли место, где Иисус превратил воду в вино

СЕГОДНЯ 19:44 2018-08-31T20:21:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Превращение воды в вино во время свадьбы в Кане Галилейской считается первым из 11 чудес Христа, описанных в Новом Завете. Евангелист Иоанн повествует, что Иисус с матерью был приглашен на брачный пир. В разгар торжества выяснилось, что у хозяев закончилось вино. Поскольку новобрачные были хорошими знакомыми Марии, она попросила сына помочь им избежать конфуза. Христос распорядился наполнить 6 пустых каменных сосудов водой. Когда же из них стали наполнять чаши, выяснилось, что вода превратилась к драгоценное вино.

В прошлом году израильские археологи раскопали мастерскую, по изготовлению тех самых каменных водоносов (евреи из религиозных соображений предпочитали использовать каменную посуду вместо глиняной). А недавно руководитель археологической экспедиции в Хирбет-Кане Томас Макколлоу заявил, что обнаружил и само место, где Иисус сотворил свое первое чудо. На право называться той самой Каной Галилейской из рассказа апостола Иоана претендуют пять кандидатов. Чаще всего туристов возят в Кафр-Кану, где расположена Церковь венчания, построенная в 1883 году якобы на том самом месте, где Иисус превратил воду в вино.

- Однако на самом деле Кафр-Кана никакого отношения к библейской истории не имеет, - считает Томас Макколлоу. - Ее стали отождествлять с Каной Галилейской только после 1700 года, когда паломничеством христиан стали управлять католики-францисканцы. Их интересовала не столько историческая точность, сколько удобство логистики.

Где располагается настоящая Кана Галилейская? Археолог считает, что она находится на месте брошенной сегодня деревни Хирбет-Кане, что в 15 километрах от Назарета, города где прошли детство и юность Христа. Эту версию подтверждают результаты археологических раскопок, которые ведутся в этом районе с 1998 года. Ни у одного населенного пункта, претендующего на роль библейской Каны нет такого комплекса доказательств, как у Хирбет-Кане, уверен Томас Макколлоу. Она полностью соответствует географическому описанию в Евангелии и раввинских текстах. Деревня расположена неподалеку от Галилейского моря в области Нижняя Галилея. То, что во времена Христа ее населяли евреи, подтверждается наличием синагоги римского периода и других ритуальных сооружений, кусочками керамики с надписью на древнееврейском и находкой 6 монет эпохи Маккавеев, которые возглавили восстание против ига Селевкидов во втором веке до новой эры...

- Когда Иисус путешествовал со своими учениками по Галилее, Хирбет-Кане была довольно большой древней, которую населяли примерно 1200 жителей, - рассказывает археолог. - Географически она располагается прямо в сердце той области, где жил и проповедовал Иисус. Как следует из Евангелия, Кана была безопасным убежищем или, если хотите, операционным центром. Именно сюда Христос и его ученики возвращаются, когда сталкиваются с враждебностью в Иудее.

Именно Хирбет-Кану христиане византийского периода считали библейской Каной. Это убедительно доказывают результаты раскопок. Профессор Макколлоу и его коллеги обнаружили подземный христианский комплекс, состоящий из четырех, соединенных между собой пещер. Они использовались, как место массового паломничества на протяжении почти тысячи лет. Во всяком случае в одной из пещер были найдены остатки штукатурки, некоторые слои которой относились к византийскому периоду , а другие - к эпохе крестоносцев. Это значит пещеру благоустраивали, как минимум в промежуток с 415 по 1217 годы. На стенах пещеры читаются, как автографы паломников (тогда было в порядке вещей писать свои имена на стенах храмов - чтобы Бог обратил внимание), так и граффити на греческом «Господь Иисус». Другая удивительная находка из подземелья это крышка саркофага с крестами в мальтийском стиле, которую, похоже, использовали в качестве алтаря. Поскольку одна сторона надгробия отполирована, вероятно, руками паломников, которые прикасались к ней во время молитвы. Над этим «алтарем» была обнаружена полка с остатками двух каменных сосудов. «И там было место еще для четырех!» - подчеркивает Томас Макколлоу, намекая на то, что их число совпадает с количеством каменных водоносов на свадьбе с участием Иисуса. Случилось ли чудо превращения воды в вино на самом деле? Ученые никогда не смогут найти доказательств этому сверхъестественному событию. Но теперь мы знаем, древние паломники были уверены, что оно произошло именно в Хирбет-Кане.