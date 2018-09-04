Новый облик семейного отдыха в Сочи

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-03T18:15:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Сайт www.zapolarye.ru представляет из себя концепцию единения минимализма и информативности. Основой для создания нового сайта послужила идея показать все возможности для отдыха и оздоровления в Санатории «Заполярье». Создав удобную навигацию в сочетании с современным дизайном и красочным контентом, сайт стал более функциональным и удобным для пользователя.

Простота и актуальность информационного контента дополнена красочными фотографиями и видеороликами, в которых показаны особенности семейного отдыха в Санатории «Заполярье», все эксклюзивные возможности и предложения, для лучшего и комфортного времяпрепровождения на территории.

На новом сайте можно воспользоваться формой бронирования, которая позволяет с легкостью забронировать необходимую категорию номера, выбрать оздоровительную или санаторно-курортную путевку и оплатить все в режиме онлайн. Для продвинутых интернет пользователей есть возможность забронировать отдых через социальные сети ВКонтакте, Facebook и Instagram.

Санаторий «Заполярье» находится в центральном районе г. Сочи, на берегу Черного моря. Общий номерной фонд Санатория составляет 650 комфортабельных номеров. На территории санатория в 16,5 га находится все необходимое для отдыха и оздоровления: медицинский центр, Клиника эстетической медицины «Z-Estetic», современный фитнес-клуб «Zfit», открытые спортивные площадки, Дендропарк с редкими и экзотическими реликтовыми растениями, пляж 1 (высшей) категории, открытые бассейны с водными горками, разнообразные бары и рестораны, SPA-центр, детский развлекательный центр и торговые галереи, а также одна из лучших анимационных команд на Черноморском побережье.

Санаторий «Заполярье» развивается и совершенствуется, создавая уникальные комплексные подходы для отдыха и оздоровления.

Санаторий «Заполярье» в сети:

• Сайт: www.zapolarye.ru

• Instagram: @zapolarye

• TripAdvisor.ru

*Медицинская лицензия № ЛО-23-01-005130 от 07.11.2012

**Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

***Информация размещена на правах рекламы.

Реклама