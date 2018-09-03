Выключат ли “Всё включено” в Турции?

СЕГОДНЯ 20:07 2018-09-03T20:10:11+03:00

До конца года турки ждут в гости больше 5 миллионов туристов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока владельцы сувенирных лавок и ресторанов призывают отказаться от All inclusive, турецкие отельеры решили разделить его на три вида [инфографика]

Изменить размер текста: A A

Летние каникулы кончились, зато бархатный сезон только-только начался. Турция с разгромным счётом выигрывает его у всех соперников по туристическому рынку (как и весь сезон отпусков-2018). С января по июль в стране кебабов и лукумов успели отдохнуть 3,3 миллиона россиян. До конца года турки ждут в гости больше 5 миллионов - это будет рекорд с тех пор, как наши отпускники начали летать на пляжи Антальи.

КОМУ ВЕЗЕМ ОТПУСКНЫЕ

Под занавес рекордного сезона в Турции в очередной раз покусились практически на святое для туриста-пляжника. На “Все включено”. С чего вдруг? «Уничтожает аутентичность страны, местную торговлю и дает иностранным туристам возможности узнать местную кухню”. Это – цитата из открытого письма Конфедерации торговцев и ремесленников Турции.

Логика у противников All inclusive есть. Люди, живущие в отеле “Все включено”, не ходят в другие рестораны. Они вообще меньше выходят в город, а значит, меньше денег тратят на сувениры, морские прогулки. Часть местного бизнеса страдает, ей обидно.

Но кто поставляет продукты для ломящихся от блюд шведских столов? Турецкие фермеры. В недорогих “ол инклюзивах” бесплатно полагаются напитки только местного производства – вот вам и заработок для турецких виноделов и пивоваров. В хороших отелях есть уголки и целые рестораны турецкой кухни, где работают и зарабатывают местные повара. Под “все включено” заточен весь туристический бизнес Турецкой Ривьеры. И он очень даже неплохо на нем зарабатывает.

С чего бы вдруготели взяли и от денег отказались? И просто так что ли правительство Турции субсидирует чартеры на свои курорты?

ЛЕЖАКИ И ПАМЯТНИКИ

Есть и другая сторона. Турция и правда богаче и интереснее, чем видят те, кто проводит отпуск между лежаками и шведским столом.

- У нас туристы двух видов. Одни выбирают дорогой отель и проводят там весь отпуск, на экскурсии не вытащишь. Другие, наоборот, снимают номер в самой дешевой гостинице и каждый день куда-то ездят – к античному амфтеатру, к “вечным огням” Химеры, даже в Каппадокию, - откровенничал со мной турецкий гид на набережной Сиде.

Собственно, и позиция властей Турции такая: ни от чего не отказываемся, но развиваем и другие виды туризма, кроме процветающего пляжного. Гастрономический. И медицинский. И зарабатываем еще больше денег. Сейчас Турция получает от туристов 35 миллиардов долларов в год, план – 70 миллиардов.

Да, есть страны, которые отлично живут без “Все включено”. Испания, Франция, Италия принципиально такой формат не развивают. Логика простая: зачем сидеть в отеле, если у нас тут на каждом шагу памятники ЮНЕСКО и прекрасные рестораны? Приехали - посмотрите страну! И действительно, приезжают, смотрят. Франция - самая посещаемая туристами страна мира (89 миллионов гостей), Испания вторая (82 миллиона). Турция на шестом месте, с 40 миллионами визитеров.

Но это - глобальная статистика. Российская-то совсем другая. В Турцию наших отпускников летает больше, чем в Испанию, Италию и Францию вместе взятые. И 96% отпускников выбирают там как раз «ол инклюзив».

За что любят "ол инклюзив"Фото: Алексей СТЕФАНОВ

«ОЛ ИНКЛЮЗИВ» ТРЕХ СОРТОВ

Кто хоть раз отдыхал в Анталье или Мармарисе, отлично знает, «ол инклюзив» «ол инклюзиву» рознь. Даже в пятизвездочных отелях. И по цене, и по качеству. Отпускники дотошно изучают отзывы, сравнивают фотографии и пытают расспросами турагентов: а фруктов много? А свежевыжатый сок будет?

Средиземноморская ассоциация отельеров Турции, вместо того чтоб от «все включено» отказываться, предлагает его упорядочить. Как? Разделить на три категории: стандартный (Standartd Al), средний (Medium Al) и высшего класса (High Al). Зачем это нужно, ведь у отелей есть звезды? Чтоб постояльцам было проще выбирать: для каждого из трех «сортов» в новой классификации прописаны детальные требования (см. таблицу). Отельеры же смогут с чистой совестью повышать цены, если их шведский стол будет оценен по высшему сорту. Ну а те, кто не уложится даже в минимальные стандарты, не смогут носить гордое звание All inclusuve.

Важно: классификация добровольная. Но в любом случае туристам полезно узнать, какие требования предъявляют турецкие отельеры к своим «ол инклюзивам». Приведем лишь примеры, так как классификация очень подробная - одних только блюд для шведского стола в ней больше тысячи!

"Все включено" хотят разделить на три категории

А КАК У НАС? МАЛО И ДОРОГО

На российских черноморских курортах отели «все включено» тоже есть. Но мало. В Краснодарском крае, по официальным данным местной администрации, таких 43 штуки. Прошлым летом было 30, так что прогресс есть. Впрочем, знающие ситуацию на практике эксперты Ассоциации туроператоров России предупреждают: часть гостиниц просто прикрываются милыми сердце отпускника словами, на деле же предлагают обычное трехразовое питание.

Так что, может, и хорошо, если и у нас введут стандарты для отелей «Все включено». Тем более что они уже разработаны чиновниками в Краснодарском крае. Как и в Турции, не обязательные, просто для ориентира. Рекомендации еще прошлым летом разосланы в отели и санатории. Любопытно сравнить наши ориентиры с турецкими, правда?

Структура стандартов разная, так что сопоставить их один в один не получится. В отличие от Турции, отели разделены не на три, а на две категории.

Требования к российскому отелю All inclusive:

- трехразовое питание в форме «шведского стола»

- дополнительное питание (второй завтрак, полдник, поздний ужин)

- безалкогольные и алкогольные напитки местного производства

- на обед минимум 8- 10 холодных закусов, 2 - 3 вида супа, 4 - 6 вторых блюд, а также десерты, выпечка, соки, горячие напитки. На ужин то же самое, но без супа.

- спортплощадка, шезлонги и зонты на пляже, детская комната, библиотека.

...и Ultra All Inclusive:

- детское и диетическое меню, вдобавок к общему «шведскому столу»

- не меньше 5 свежевыжатых соков

- круглосуточное дополнительное питание

- больше выбор блюд. На обед, например, 10 - 12 холодных закусок, 3 вида супа, 8 - 10 вторых блюд

- фирменные блюда от шеф-повара и блюда национальных кухонь

- в списке услуг появляются сауна, бассейн, услуги фитнес-тренеров и инструкторов, оздоровительные процедуры.

Спрос на российский «ол инклюзив» огромный. Каждый третий турист интересуется подобным отдыхом в Крыму и Краснодарском крае! Реально же едут в отечественные all inclusive лишь 2 - 3 процента отпускников. Причина не только в том, что отелей таких мало. Еще и цены заоблачные. В Турции за десять дней отдыха в пятерке с All inclusive семья (мама, папа и ребенок) в пик сезона платить в среднем 150 тысяч рублей на всех (с перелетом). Тот же вариант в Сочи или Крыму тянет на 220 - 230 тысяч рублей. При том, что в Анталье семья будет выбирать из сотен вариантов. На родине же - от силы из десятка.

Так что нет, не откажутся турки от «ол инклюзива». Во всяком случае, до тех пор пор, пока в Краснодарский край с Крымом не составят ей конкуренции по этой части.

Где наши люди отдыхают по системе "все включено"Фото: Алексей СТЕФАНОВ

КОШЕЛЁК

$458 в среднем тратит российский турист во время отдыха в Турции (не считая расходов на авиабилеты и отель): на экскурсии, сувениры, рестораны, шопинг, такси…

По данных Министерства культуры и туризма Турции.

ЦИФРА

20% отпускников откажутся от отдыха в Турции, если там и правда отменят All inclusive.

По данным опроса туристического сервиса OneTwoTrip.

В ТЕМУ

Отдых по системе "все включено"

"Комсомолка" решила разобраться чем отличается отдых по системе "все включено" в России и Турции и куда выгоднее ездить отдыхать

Чем отличаются отели all inclusive в Краснодарском крае и Крыму от турецких? Где выйдет дешевле? Сравниваем любимый отпускниками отдых по системе «Все включено» у нас и на зарубежных курортах (подробности)