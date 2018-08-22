2018-08-22T13:33:47+03:00
Туризм

Турция откажется от “все включено”? Не смешите!

Это все равно что Россия перестанет добывать нефть
Юлия СМИРНОВА
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ФОТО Кирилл Кухмарь/ТАССФОТО Кирилл Кухмарь/ТАСС
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“Все включено” в Турции надо отменить, потому что любимый отпускниками формат “уничтожает аутентичность страны, местную торговлю и дает иностранным туристам возможности узнать местную кухню”. Это цитата из открытого письма Конфедерации торговцев и ремесленников Турции, которую растиражировали в интернете с заголовками “Турция откажется от all inclusuve”.

Вот не смешите. Не откажется. Это все равно что Россия вдруг перестанет нефть добывать. Можно формулировать красивые убедительные аргументы – хоть про экологию в случае с нефтью, хоть про аутентичность в случае с “ол онклюзивом”. Но чтобы люди отказались от того, что им приносит реальные деньги? Думаете, правительство Турции просто так субсидирует чартеры на свои курорты?

Под “все включено” заточен весь туристический бизнес Турецкой РивьерыАнтальи, Аланьи, да и многих курортов на Эгейском побережье. 96% россиян, покупающих путевки в Турцию, выбирают именно этот вид питания, напоминают в Ассоциации туроператоров России. Любят “ол инклюзив” и немцы, и британцы – в общем, все самые главные гости турецких курортов.

Уничтожает ли он местную торговлю? Конечно, люди, живущие в отеле “все включено”, не ходят в другие рестораны – в старом городе Антальи, например. Они вообще меньше выходят в город (в отеле же все есть, не только еда – бассейны, аквапарки, хамамы, спа, пляжные радости), а значит, меньше денег тратят на сувениры, морские прогулки и так далее. Да, часть местного бизнеса страдает, ей обидно. Но кто, по вашему, поставляет продукты для всех этих ломящихся от блюд шведских столов? Турецкие фермеры. В недорогих “ол инклюзивах” бесплатно полагаются напитки только местного производства – вот вам и заработок для турецких виноделов и пивоваров. В хороших отелях обязательно есть уголки и целые рестораны турецкой кухни, где работают и зарабатывают местные повара.

Опять же, большая часть “ол инклюзивов” расположена вдали от городов, это отдельные территории. Взять и отменить “все включено”? Люди поедут в рестораны на такси три раза в день? Да после первого же отпуска скажут – ну вас, я лучше в Тунис.

С другой стороны, логика у противников All inclusive есть, не случайно нынешнее письмо - не первое. Турция и правда намного богаче, разнообразнее и интереснее, чем видят ее те, кто проводит отпуск между лежаками и шведским столом. И для россиян это не секрет. В Стамбуле, например, множество наших туристов – и ни один из них не ищет там “ол инклюзива”. Потому что прекрасно знает, что можно остановиться в приятном недорогом отеле, а потом выпить и съесть свежей рыбы в кафе с видом на Босфор и Золотой Рог. В Каппадокии – та же картина. Да во всех регионах Турции, кроме массовых пляжных курортов! Но и в той же Анталье для желающих есть выбор: в Старом городе бутик-отели безо всяких шведских столов.

- У нас туристы двух видов. Одни выбирают дорогой отель и проводят там весь отпуск, на экскурсии не вытащишь. Другие, наоборот, снимают номер в самой дешевой гостинице, может быть, с завтраком, и каждый день куда-то ездят – то к античному амфтеатру, то к “вечным огням” Химеры, то в горы, - совсем недавно откровенничал со мной турецкий гид на набережной Сиде.

В общем, чем отменять и запрещать, логичнее рассказывать людям про то, что отпуск в Турции может быть разным. А туристы - они сами решат, на что тратить свои две недели у моря.

ОФИЦИАЛЬНО

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой подчеркнул, что ломать имидж Антальи как популярного массового курорта никто не будет. У властей совсем другая позиция: ни от чего не отказываемся, но развиваем и другие виды туризма, кроме процветающего пляжного. И зарабатываем еще больше денег. Сейчас Турция получает от туристов $35 миллиардов в год, план – $70 миллиардов. Для этого правительство готовит программы для стимулирования исторического, гастрономического и лечебного туризма.

КСТАТИ

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