Турция откажется от “все включено”? Не смешите!

СЕГОДНЯ 13:35 2018-08-22T13:33:47+03:00

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“Все включено” в Турции надо отменить, потому что любимый отпускниками формат “уничтожает аутентичность страны, местную торговлю и дает иностранным туристам возможности узнать местную кухню”. Это цитата из открытого письма Конфедерации торговцев и ремесленников Турции, которую растиражировали в интернете с заголовками “Турция откажется от all inclusuve”.

Вот не смешите. Не откажется. Это все равно что Россия вдруг перестанет нефть добывать. Можно формулировать красивые убедительные аргументы – хоть про экологию в случае с нефтью, хоть про аутентичность в случае с “ол онклюзивом”. Но чтобы люди отказались от того, что им приносит реальные деньги? Думаете, правительство Турции просто так субсидирует чартеры на свои курорты?

Под “все включено” заточен весь туристический бизнес Турецкой Ривьеры – Антальи, Аланьи, да и многих курортов на Эгейском побережье. 96% россиян, покупающих путевки в Турцию, выбирают именно этот вид питания, напоминают в Ассоциации туроператоров России. Любят “ол инклюзив” и немцы, и британцы – в общем, все самые главные гости турецких курортов.

Уничтожает ли он местную торговлю? Конечно, люди, живущие в отеле “все включено”, не ходят в другие рестораны – в старом городе Антальи, например. Они вообще меньше выходят в город (в отеле же все есть, не только еда – бассейны, аквапарки, хамамы, спа, пляжные радости), а значит, меньше денег тратят на сувениры, морские прогулки и так далее. Да, часть местного бизнеса страдает, ей обидно. Но кто, по вашему, поставляет продукты для всех этих ломящихся от блюд шведских столов? Турецкие фермеры. В недорогих “ол инклюзивах” бесплатно полагаются напитки только местного производства – вот вам и заработок для турецких виноделов и пивоваров. В хороших отелях обязательно есть уголки и целые рестораны турецкой кухни, где работают и зарабатывают местные повара.

Опять же, большая часть “ол инклюзивов” расположена вдали от городов, это отдельные территории. Взять и отменить “все включено”? Люди поедут в рестораны на такси три раза в день? Да после первого же отпуска скажут – ну вас, я лучше в Тунис.

С другой стороны, логика у противников All inclusive есть, не случайно нынешнее письмо - не первое. Турция и правда намного богаче, разнообразнее и интереснее, чем видят ее те, кто проводит отпуск между лежаками и шведским столом. И для россиян это не секрет. В Стамбуле, например, множество наших туристов – и ни один из них не ищет там “ол инклюзива”. Потому что прекрасно знает, что можно остановиться в приятном недорогом отеле, а потом выпить и съесть свежей рыбы в кафе с видом на Босфор и Золотой Рог. В Каппадокии – та же картина. Да во всех регионах Турции, кроме массовых пляжных курортов! Но и в той же Анталье для желающих есть выбор: в Старом городе бутик-отели безо всяких шведских столов.

- У нас туристы двух видов. Одни выбирают дорогой отель и проводят там весь отпуск, на экскурсии не вытащишь. Другие, наоборот, снимают номер в самой дешевой гостинице, может быть, с завтраком, и каждый день куда-то ездят – то к античному амфтеатру, то к “вечным огням” Химеры, то в горы, - совсем недавно откровенничал со мной турецкий гид на набережной Сиде.

В общем, чем отменять и запрещать, логичнее рассказывать людям про то, что отпуск в Турции может быть разным. А туристы - они сами решат, на что тратить свои две недели у моря.

ОФИЦИАЛЬНО

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой подчеркнул, что ломать имидж Антальи как популярного массового курорта никто не будет. У властей совсем другая позиция: ни от чего не отказываемся, но развиваем и другие виды туризма, кроме процветающего пляжного. И зарабатываем еще больше денег. Сейчас Турция получает от туристов $35 миллиардов в год, план – $70 миллиардов. Для этого правительство готовит программы для стимулирования исторического, гастрономического и лечебного туризма.

КСТАТИ

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