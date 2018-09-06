«Скоро влезу в свои красивые брючки»: Анна Хилькевич раскрыла секрет похудания после родов

СЕГОДНЯ 13:52 2018-09-06T13:59:29+03:00

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Две недели назад звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич второй раз стала мамой. У нее родилась дочь, которую решили назвать Машей. На последних месяцах беременности актриса сильно переживала, что набрала больше двадцати кг, но была полна решимости сбросить их как только родить, и судя по всему, этот настрой не утратила. За 14 дней красавица-блондинка скинула десять кг и планирует в ближайшее время еще постройнеть. В этом сама звезда призналась в инстаграме.

«''Хилькевич! Че прячешь фигуру?! Ты сейчас весишь 66-67 кг! Поэтому фоткаешься по пояс!'' так вот, нет, уважаемый читатель (кстати, это мужчина) я не прячусь, меня просто дети фоткать еще не научились», — написала актриса (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

«А я вешу я сейчас уже и пока 55 кг (минус 10 с момента родов), еще кг 6 сброшу скоро и влезу в свои новые красивые брючки. Диета при ГВ, быстрый темп по жизни и массажи — мои помощники по возвращению в прежний размерчик», — призналась фолловерам Хилькевич.

Подписчики актрисы принялись обсуждать ее пост в комментариях. «Вы отлично выглядите. Никого не слушайте!», «Аня, Вы прекрасны! Но я не понимаю, зачем Вы отчитываетесь перед этими хамами?», «Анна просто по физиологии не может весить 67 кг», — написали ей в ответ поклонники.

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Хилькевич-то пошутила, но 13 тысяч поклонников, которые оставили свои предположения по поводу пола и даты рождения малыша были очень серьезны. Причем, большинство фолловеров звезды пришли к выводу, что Анна все-таки ждет девочку и родится она 17 августа. Получается, завтра?! Ждать осталось совсем недолго.(подробности)