2018-08-16T17:49:13+03:00
Звезды

Анна Хилькевич организовала тотализатор на верную дату своих родов

Тем, кто точно угадает пол и время рождения ребенка, она обещает пять тысяч рублей
Ольга АНТОНОВА
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Анна Хилькевич.Анна Хилькевич.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Анна Хилькевич в конце августа должна стать мамой во второй раз. И понятно, что чем ближе дата для поездки в роддом, тем чаще актрисе сериала «Универ» задают вопрос, когда же ей рожать. И судя по всему, эти вопросы стали звучать так часто, что звезда ситкома порядком устала отвечать на них. А будучи женщиной с большим чувством юмора, она решила устроить из этой ситуации конкурс: организовать тотализатор.

«Ладно- ладно, уговорили. Объявляю конкурс. Кто первым угадает пол и дату родов – тому 5 тысяч переведу)) Ну, а если угадаете, пол, дату и имя (мы уже придумали) – тому 30 тр. Чур, муж и родители не участвуют», - пошутила будущая мама.

Хилькевич-то пошутила, но 13 тысяч поклонников, которые оставили свои предположения по поводу пола и даты рождения малыша были очень серьезны. Причем, большинство фолловеров звезды пришли к выводу, что Анна все-таки ждет девочку и родится она 17 августа. Получается, завтра?! Ждать осталось совсем недолго.

Слухи о беременности Хилькевич начали ходить еще в начале 2018 года. Например, очередная волна разговоров о том, что семья ждет прибавления, прошла по сети после появления артистки на премьере фильма "Купи меня". Уже тогда окружающим стали заметны округлившиеся формы актрисы.

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Ладно-ладно, уговорили объявляю конкурс кто первым угадает пол и дату родов- тому 5тыс переведу)))
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Напомним, Хилькевич состоит в браке с бизнесменом Артуром Волковым. Паравоспитывает дочь Арианну, которая родилась в декабре 2015 года в элитном столичном госпитале «Лапино».

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