Кто хочет убить Максакову: Оперной диве грозят расправой и требуют убраться из Украины

СЕГОДНЯ 14:30 2018-09-06T14:40:29+03:00

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Мария сладко пела в Мариинке, эффектно заседала на Охотном ряду, звонко любила богатых и успешных. Свадьба «соловья» Максаковой из Единой России с «офицером-патриотом» Вороненковым из КПРФ стала светским событием. Но ни Мария, ни Денис в Госдуму 7-го созыва не попали. В декабре 2016-го они покинули Россию «из-за преследований». В марте 2017-го Вороненкова расстрелял бывший участник АТО на Донбассе. Дива рыдала и боялась рикошета. Но слезы осушил, по данным российского федерального телеканала, миллионер и меценат Александр Сусленский. Однокурсник жены президента Порошенко, этот ревнитель культуры и успешный застройщик, подставил плечо певучей блондинке.

У безутешной вдовы появились украинский гастрольный график и эфиры на топовых программах. На одной из них Максакова, на вопрос об отношениях с Владиславом Сурковым, назвала его блестящим интеллектуалом, который в свое время протянул ей, бедной Маше, руку помощи. Было это еще год назад. И тогда же одиозный беженец из московской журналистской тусовки Айдер Муждабаев заявил что «Максакова, не задумываясь, назвала умнейшим человеком того, кто виновен в «оккупации» Украины. Что она делает на Украине?».

Вопрос, казалось, повис в воздухе. Но вот уже в сентябре 2018-го другой «журналист и общественник» Игорь Громов прямо оскорбляет Марию и требует, чтобы она в 72 часа убралась из Незалежной. Иначе ее найдет пуля патриота.

Этот господин считает диву засланным казачком Кремля. Не поясняя, правда, как Маша подрывает самостийный дух — ариями из опер москалей Бородина и Чайковского?

Факты угроз в адрес «беженки из Москвы» бдительные киевские пинкертоны уже тщательно расследуют. Так сама Максакова написала на своей странице в соцсети. При том, что она прежде регулярно благодарила украинские власти и президента Порошенко лично за заботу о ее безопасности.

Но тут проговорился известный балагур депутат Игорь Мосийчук. Он заявил, что, оказывается, это «ФСБ готовит показательный политический теракт» в ответ на убийство Александра Захарченко! И его цель — именно Мария Максакова! А свалят, мол, это убийство как раз на украинских националистов!

Нет, ну вы бы все-таки договорились между собой — кто и в какой очередности подает реплики! А кто до поры молчит в тряпочку.

А то, чего доброго, запугают даму до смерти, а она все-таки молодая мать, действующая гастролер и лицо, прости господи, российской политэмиграции. Не омрачайте это лицо морщинами ненужных раздумий: не расходный ли я материал, не пешка ли в чужой игре?

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