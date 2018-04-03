Максакова показала тайную жену и дочь убитого Вороненкова

СЕГОДНЯ 18:15 2018-04-03T19:44:13+03:00

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О том, что происходит вокруг поисков заказчика убийства беглого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, мало что слышно. Последние заявления киевских силовиков о том, что они попросят о выдаче бывшего гражданского мужа Марии Максаковой, который подозревается в этом преступлении, прозвучали осенью прошлого года.

Тем временем его 40-летняя вдова всем демонстрирует то, что жизнь продолжается. Оперная дива по-прежнему живет в Киеве, дает концерты, она окружена вниманием. Параллельно с этим Мария продолжает заочно судиться с бывшей женой Дениса Вороненкова Юлией. Заочно — потому что суды идут в Москве, ведь все, что было у экс-депутата, осталось в России, откуда он сбежал за полгода до своей смерти.

Как многократно писала «КП», у Вороненкова осталось недвижимости на многие десятки миллионов рублей, однако вся она была переписана на предшественницу Максаковой и ее детей. В связи с чем певица через суд пытается вернуть себе хоть часть баснословного состояния мужа.

Среди судов за наследство бывшего депутата был отдельный процесс с некой доставшейся от Вороненкова недвижимостью в центре Москвы, которая все-таки принадлежала Марии. Так как Максакова выбрала новую родину, все дела в России она доверяет либо адвокатам, либо близким в Москве. Так вот, в прошлом году певица поручила продать эту недвижимость (это то ли квартира, то ли нежилое помещение, - ред.) дочери убитого мужа Екатерине Вороненковой. Однако что-то пошло не так и эту сделку пришлось оспаривать в суде, который в итоге закрыли от прессы.

Март 2015 года, свадьба Марии Максаковой и Дениса Вороненкова.Фото: Евгения ГУСЕВА

Это имя раньше не всплывало в прессе. И не случайно. Было известно о том, что у Вороненкова двое детей (19-летний Николай и 17-летняя Юлия, - ред.) от предыдущего брака с Юлией Вороненковой, которая теперь носит фамилию Степанченко, а также сын Иван от Марии.

Оказывается, у Дениса был еще один брак, который он на заре своей карьеры решил скрыть. До вчерашнего дня было неизвестно о том, кто эта женщина, как выглядит. Тоже и про ее 26-летнюю дочь.

Личность первой жены Дениса Вороненкова рассекретила сама Мария Максакова. Оперная дива пригласила украинское телевидение к себе в гости и показала свою новую семью — именно так артистка относится к дочери убитого мужа и ее матери.

Зовут первую супругу экс-депутата Светлана Макеенко, ей 45 лет, она живет в Минске, снова замужем. С Денисом они расстались давно, по словам Светлана, из-за его измены.

Первая супруга Вороненкова Светлана.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ее дочь Екатерина с юношества приняла решение жить в России с отцом, который помогал ей с образованием и прочим. В итоге Катя осталась в Москве.

Дочь Дениса Вороненкова Катя.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Когда Дениса Вороненкова убили, именно Екатерина и Светлана приехали на похороны в Киев, в то время как вторая жена Юлия и ее дети не прибыли хоронить отца.

И горе сплотило бывших жен Вороненкова.

- Она потеряла мужа, а я – отца своего ребенка, - говорит украинским журналистам Светлана Макеенко.

С Катей же Максакова давно имела хорошие отношения. Теперь они близки настолько, что Мария позвала старшую дочь Вороненкова жить с ней в Киеве, ведь там ее младший брат, которого девушка с удовольствием нянчит.

Дружба вдовы и бывшей жены поможет Марии продолжить битву за наследство Дениса Вороненкова, в которой участвует и Екатерина. Буквально через несколько дней в Москве пройдет очередной закрытое заседание по этому делу, о результатах которого читайте на нашем сайте.

Напомним, Денис Вороненков убит 23 марта 2017 года в центре Киева. Убийцу там же застрелил охранник беглого экс-депутата. Заказчиком убийства украинские правоохранители назвали бывшего гражданского мужа Марии Максаковой Владимира Тюрина, который живет в России.