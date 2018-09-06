Депутат Верховной Рады Украины: Какой возврат Крыма? Вы что!

СЕГОДНЯ 14:45 2018-09-06T15:01:26+03:00

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Украинский депутат Евгений Балицкий в эфире популярного украинского канала NewsOne заявил, что провел часть своего отпуска этим летом в Крыму и вот что там услышал: «Есть люди, которые крутят пальцем у виска и говорят: «Какой возврат, вы что? Вот туда?» И про бандеровщину говорят, и про сожженных в Одессе, и про госпереворот. Большинство людей — я могу руку на сердце положить. Поверьте, дело не в том , что я так хочу или я так не хочу, так думают многие люди в Крыму».

Балицкий напомнил, что из 600 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) меньше 200 покинули Крым после марта 2014-го. Остальные остались работать в Крыму. И что большинство прокуроров, судей, милиционеров и военных тоже остались «по ту сторону». «Их же не под пистолетом заставляли!» - патетически воскликнул депутат, признавая, что нынешняя киевская власть не смогла сделать так, чтобы люди в Крыму захотели «обратно на Украину».

Стоит сказать, что Балицкий представляет в Верховной раде Мелитополь, город в Запорожье, на юго-востоке Украины. Он прекрасно знает, что его электорат десятками тысяч отдыхает каждое лето на пляжах Крыма. И тоже слушает - о чем говорят крымчане.

Но для большей части украинских телезрителей подобные признания из уст депутата - сенсация. Ведь все политики в Киеве называют Крым «оккупированным», а крычан - «мечтающими вернуться в лоно Украины».

СКАЗАНО!

«Украинские политики втихаря ездили и будут ездить в Крым - не через пункты пропуска на севере полуострова, а прилетают через Москву. У многих чиновников и депутатов есть в Крыму своя недвижимость, многие приезжают не только летом...»

Алексей ЧЕРНЯК, глава комитета по туризму крымского парламента - комментируя признание депутата Верховной рады Балицкого.

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