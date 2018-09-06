Юрий Лоза о Юлии Самойловой: «Предлагаю каждому встать на ее место»

СЕГОДНЯ 17:25 2018-09-06T18:28:03+03:00

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После 6-секундного ролика представительницы России на «Евровидении-2018» разразился скандал. Слова Юлии Самойловой о том, что она готова эмигрировать из России в Европу вызвали буру возмущения и негатива. Несмотря на то, что 29-летняя певица уже объяснила, что на таким образом хотела привлечь внимание к обеспечению детей-инвалидов жизненно необходимыми дорогостоящими лекарствами, народ не унимается.

Музыкант Юрий Лоза встал на защиту артистки, которая гипотетически имеет полное право уехать.

- У нас что, железный занавес? Нет. Если ей там лучше, пускай едет., - считает артист. - Предлагаю каждому встать на ее место. Вот вы задумали куда-то уехать, а полстраны начинает обсуждать, давать советы. Какое право мы имеем? Рыба ищет где глубже, человек — где лучше. Если ей там будет лучше, ну и слава Богу! Пожелаем ей счастья, пожелаем ей здоровья! Я не могу представить себе европейскую страну, где бы инвалиду было хуже, чем в России. Потому что мы пока не создали эту архитектуру, панданусов и так далее. Мы ничего не делали. А они создавали это очень давно, в то время как мы только начали об этом говорить. В Европе, насколько я знаю, к инвалидам относятся лучше чем в России. Она же все-таки инвалид, нельзя закрывать на это глаза. А инвалидам там лучше. Пусть кто-нибудь из тех, кто ее осуждает, попробует хотя бы мысленно поставить себя на ее место. Кто-то захочет поменяться с ней судьбами?

Юлию поддержал и Иосиф Пригожин:

- Я счастлив, что наша страна не запрещает выезжать и въезжать, как было в СССР, - говорит продюсер. - У нее есть право на выбор. В этом и есть символ демократии, когда у человека есть свобода передвижения и свобода слова. В отличие от украинских властей, которые запретили ей выступать на «Евровидении», мы это не запрещаем это никому, включая украинцев. У человека есть свои соображения о том, где ей жить. По медицинским показаниям человек может поехать, потому что ей это требуется. Там есть определенные клиники и определенный уход за людьми с такими отклонениями. Нельзя так бить человек больно! Эти хейтеры [анонимные критики в интернете] — ублюдки. Нельзя так издеваться над людьми! У нее и так судьба тяжелая!