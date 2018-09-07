Расставшись с мужем, Рита Дакота распродает вещи дочери

СЕГОДНЯ 12:16 2018-09-07T13:08:03+03:00

Рита призналась, что иногда ей хочется рассказать все, что она узнала об изменах мужа, но певица решила, что не будет этого делать Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Кажется, постепенно Рита Дакота приходит в себя после новости об измене мужа, Влада Соколовского и последовавшего за ним развода. Если еще две недели назад певица могла говорить только о своей боли, депрессии и невозможности работать, то несколько дней назад уже дала выступление в Санкт-Петербурге, а теперь вот задумалась о других молодых мамочках, которые могли оказаться в ситуацией, еще более сложной, чем у нее. Певица решила организовать в своем блоге аукцион- распродажу вещей дочери, а на вырученные деньги помочь матерям- одиночкам.

«Столкнувшись с предательством и неизбежностью расставания, оказавшись вдруг в позиции «матери одиночки и разведенки», я с ужасом представила в красках, а каково же девчонкам, которые тоже проходят через это сейчас, но у которых нет мамы или няни в помощь, нет работы, нет сбережений, нет ничего. Или, того хуже, которые остались в этом положении в беременность или, находясь в декрете…», - рассказала звезда.

Дакота решила выставить на продажу вещи своей дочери Мии, в том числе дорогую коляску и автокресло, чтобы потом пожертвовать деньги в благотворительный фонд «Дом для мамы».

«Если их продать, то на эти деньги можно купить намного больше, но чуть более бюджетных (например, вместо коляски за 100тр, можно купить аж 10 колясок по десятке и т п.). Я уверена, меня читает немалое количество «мамских блогеров», у которых тоже есть крутые дорогие коляски/гаджеты/вещи для малышей. Если вы так же выставите их на продажу на своих страницах и собранные средства переведете в этот фонд, где купят новые и недорогие вещи нуждающимся беременным и мамочкам, будет просто потрясающе!», - заявила звезда.

Напомним, Влад Соколовский и Рита Дакота три года назад после восьми лет знакомства. Чуть меньше года назад у них появилась дочь Мия. Звездная пара казалась очень счастливой семьей до тех пор, когда на свет не всплыли подробности многочисленных измен Соколовского. Выяснилось, что певец изменил Рите с ее же подругами и подругами подруг. Недавно певица рассказала, на каких условиях позволяет Владу видеться с дочкой.

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- Рита хочет максимально мирно решить эту ситуацию, и по-честному. При разводе делится все пополам. И даже если она докажет, что большую часть денег в недвижимость вложила она, все равно 50 процентов могут отсудить супругу. Мы сейчас ведем переговоры с той стороной, у нас три соглашения, которые мы должны подписать: на имущество, на алименты и порядок общения с ребенком с определением места жительства. (подробности)