Раздел имущества: Кому достанутся квартира и видеоблог о любви Риты Дакоты и Соколовского

14 Авг. 23:12 2018-08-14T23:23:02+03:00

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Плачут и богатые, и знаменитые, и красивые, и олигархи и их жены, когда дело касается измен. Особенно когда ты живешь себе обычной жизнью и даже не мыслишь о предательстве. Но вдруг человек, который только вчера так уютно сопел тебе в плечо во сне, ел твой завтрак и весело играл с вашим ребенком вдруг в один момент стал чужим.

Видимо именно это ощущение и заставило Риту Дакоту написать пост в Инстаграме, где она рассказала о том, что ее любимый супруг, Влад Соколовский изменяет ей уже несколько лет. В случае экс-«фабрикантки» ситуация еще усугублялась невероятной открытостью их отношений - видеоблог о их семье пользовался большой популярностью у молодежи. Пара была вместе, казалось, 24/7. Рита даже не подозревала о том, что ее 26-летний муж гуляет налево, как заведенный, пока ей кто-то по пьяной лавочке не открыл глаза. Информации оказалось более чем достаточно, плюс все ее окружение знало о том, что Соколовский ей не верен. Плюс некоторые девушки, которые были вхожи в их дом, не постеснялись давать парню тепло и нежность в тот момент, когда Дакота была беременна, да и после родов. Так бывает, к сожалению. Но помимо эмоций есть еще и другая сторона. Рита написала, что была удивлена, что в такой ситуации мужчина, который должен взять и уйти, оставив все обманутой жене, решил делить имущество. В частности - две квартиры, объединенную в одну в ЖК «Савеловский Сити». Ребята какое-то время назад радостно делились новостями о том, что наконец они смогли выплатить деньги за свое жилье - до этого им приходилось жить вместе с родителями Влада. Всего за год им удалось выплатить 20-летнюю ипотеку. И кто бы знал, что через несколько месяцев после новоселья придется решать, кто будет жить в их когда-то долгожданном доме.

Мы решили поговорить с Екатериной Гордон, чья юридическая компания «Гордон и сыновья» сейчас представляет дела 28-летней певицы:

- Рита хочет максимально мирно решить эту ситуацию, и по-честному. При разводе делится все пополам. И даже если она докажет, что большую часть денег в недвижимость вложила она, все равно 50 процентов могут отсудить супругу. Мы сейчас ведем переговоры с той стороной, у нас три соглашения, которые мы должны подписать: на имущество, на алименты и порядок общения с ребенком с определением места жительства. Если по порядку общения вообще нет вопросов, как и по поводу алиментов, как я поняла. Спор может быть только по поводу квартиры, которая состоит из двух квартир. И вот нужно понять, готов ли Влад в прямом смысле с этой территории съехать. Рита готова компенсировать это другими объектами и компенсировать деньгами, на которые он сможет купить себе жилье. Поймем мы в четверг, будет ли готов Влад подтвердить свою готовность расстаться миром, подписав соглашения. Что он запросит за то, чтобы съехать - это вопрос к нему. На данном этапе они готовы идти на наши условия - по словам представителя Соколовского, они не видят в этом никаких проблем. Рита готова, если не будет никаких препоной и развод будет мирный, отдать Владу видеоблог на youtube, где они рассказывали их lovestory. И который, кстати, приносил им немало денег. Что еще будут делить, об этом я говорить не уполномочена.