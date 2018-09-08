2018-09-08T19:23:26+03:00
Общество

Как Ленин отреагировал на расстрел Фанни Каплан

Этот вопрос историки до нас ещё не обсуждали. Но мы прикоснулись к этой теме в эфире Радио "Комсомольская правда"
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В этот день исполнилось 100 лет с того дня, когда террористка Фанни Каплан пыталась убить ЛенинаВ этот день исполнилось 100 лет с того дня, когда террористка Фанни Каплан пыталась убить Ленина
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"Увидев, как расстреливают Фанни Каплан, поэт Демьян Бедный упал в обморок". Так называлась моя публикация в газете "Комсомольская правда" и на сайте kp.ru - материал вышел 30 августа.

В этот день исполнилось 100 лет с того дня, когда террористка Фанни Каплан пыталась убить Ленина.

Накануне этой даты у нас в стране, в различных архивах (прежде всего - в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге) было рассекречено сразу несколько документов. Многие из них мы подробно обсудили с советником директора Федеральной службы охраны (ФСО) России доктором исторических наук, профессором Сергеем Девятовым.

Исторические события 100-летней давности стали и темой популярного цикла "Москва, Кремль с Сергеем Девятовым и Александром Гамовым" - на Радио "Комсомольская правда" . Впервые эта передача выйдет в эфир в 0 часов мск 9 сентября (в ночь с субботы на воскресенье.)

Сергей Девятов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей ДевятовФото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

...Самый интересный вопрос, ответ на который, на мой взгляд, ждёт своего продолжения.

- Как Ленин отреагировал на расстрел Каплан?- спрашиваю я у Сергея Девятова...

(Террористку по приказу председателя ВЦИК Свердлова расстреляли в Кремле через несколько дней после покушения на вождя, там же и сожгли.)

Доктор исторических наук, советник директора ФСО России Сергей Девятов (слева) и обозреватель КП Александр Гамов в Андреевском (Тронном) зале. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доктор исторических наук, советник директора ФСО России Сергей Девятов (слева) и обозреватель КП Александр Гамов в Андреевском (Тронном) зале.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В воспоминаниях этого нет, в мемуарной литературе тоже, какими-либо документами о реакции Ленина мы также не располагаем, - рассказал Сергей Девятов.- Но вот у Владимира Ильича по идее наверняка должны были возникнуть такие вопросы по поводу Каплан... Где она? Расстреляна? Почему без следствия? Почему нет документов? Есть только фрагмент допроса Фанни Каплан, который был проведен на Лубянке ВЧК. А о пребывании террористки в Кремле - ни слова... Остались без ответа вопросы - кто за ней стоял, была ли это организация, политическая партия, кто снабдил оружием, кто вывел на конкретную точку свершения теракта?..

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