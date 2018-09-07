«Когда король пошёл в отрыв»: Киркоров пустился в пляс под хиты ABBA

СЕГОДНЯ 02:11 2018-09-07T02:29:35+03:00

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Какие конкурсы без вечеринок?

В этом году маэстро Игорь Крутой сделал свой конкурс «Новая волна» не только музыкальным, но и светским. После каждого концерта были объявлены тематические вечеринки. К примеру, после творческого вечера Владимира Преснякова гости конкурса отправились на вечеринку «золото диско». Там уж развернулась душа у Филиппа Киркорова, поскольку на сцене гостей развлекала кавер-группа, исполняющая хиты его любимой ABBA (похожий коллектив выступает обычно на дне рождения Киркорова - Ред.). Услышав первые аккорды Dancing Queen, Филипп, в кофте расшитой золотыми стразами (после концерта поп-король переоделся в привычные стразы, дабы соблюсти дресс-код раута), внезапно встал ногами на стул и стал отплясывать под легендарную нетленку.

Кстати, за столом с Киркоровым в этот вечер сидели Игорь Яковлевич Крутой с женой Ольгой, Ани Лорак и Александр Ревва с женой Анжеликой. Правда, несмотря на зажигательный танец Филиппа, его примеру они не последовали.