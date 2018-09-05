Светлана Медведева посетила открытие «Новой волны»

СЕГОДНЯ 15:24 2018-09-05T15:27:00+03:00

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Как известно, «Новая волна» — самый престижный российский музыкальный конкурс. Тут зажглись такие звезды, как Дима Билан, Сергей Лазарев, Анастасия Стоцкая и многие другие.

В этом году конкурсная программа тоже интригует. За кулисами у журналистов уже появилась любимица — певица Дарья Антонюк. Своими вокальными данными Даша может сравниться даже с такими глыбами, как Тина Тёрнер, Уитни Хьюстон. Кстати, Антонюк уже побеждала в «Голосе». Может, и тут повезет.

Среди почетных гостей конкурса зрители наблюдали супругу премьер-министра России Дмитрия Медведева Светлану, мэра Сочи Анатолия Пахомова. Светлана Медведева всегда поддерживает молодых исполнителей в различных видах искусства — в классическом и современном. В личной беседе с Игорем Яковлевичем Крутым она пожелала ему успешного проведения мероприятия, а молодым исполнителям — ярких эмоций и профессиональной реализации.

Совсем недавно страна понесла большую потерю — ушёл из жизни народный артист и мэтр эстрады Иосиф Кобзон. Ушел не только всеми любимый артист, можно сказать, ушла эпоха. Светлана Медведева, зрители, артисты и все гости открытия почтили память великого артиста.