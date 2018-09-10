2018-09-09T01:13:30+03:00
Общество

Как обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела?

Сегодня ваши знания прокачивает: Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Гизятов Раиль Рамильевич
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В соответствии с ч. 5 статьи 148 Уголовно-процессуального кодекса отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован. Исходя из требований ст. 123 УПК обжаловать соответствующее постановление вправе: заявитель, пострадавший, лицо, в отношении которого решался вопрос о возбуждении уголовного дела, а также любое иное лицо, чьи интересы были затронуты вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Жалобы могут быть как письменные, так и устные, адресованные как прокурору или в суд. Причем законом не запрещено направлять жалобы одновременно во все инстанции.

Для этого необходимо составить жалобу в вышеуказанные органы, где нужно указать когда и каким органом было вынесено обжалуемое постановление, указать с какими доводами в данном постановлении не согласны, и просить отмены данного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

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