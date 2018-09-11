Как получить пособие при рождении ребенка?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-10T19:39:10+03:00

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Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее.

Пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается одному из родителей либо лицу, его заменяющему, по месту работы (службы, учебы), а если родители либо лицо, его заменяющее, не работают (не служат, не учатся) - органом социальной защиты населения. Если брак между родителями ребенка расторгнут, пособие назначается и выплачивается по месту работы (службы) родителя, с которым ребенок совместно проживает, а если он не работает (не служит) - органом социальной защиты населения по его месту жительства (пребывания, фактического проживания). В случае рождения 2 и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка. При рождении мертвого ребенка пособие не назначается. С 1 февраля 2018 г. размер пособия составляет 16 759,09 рублей, ежегодно оно индексируется. Пособие назначается, если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка.

Для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка представляются:

- заявление о назначении этого пособия;

- справка о рождении ребенка, выданная загсом; если ребенок рожден на территории иностранного государства, необходимо свидетельство о рождении, выданное консульским учреждением РФ либо документ (и его копия), подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и удостоверенный штампом "апостиль" (либо легализованный консульским учреждением РФ) компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык;

- справка с места работы (службы, учебы) другого родителя о том, что пособие не назначалось;

- выписки из трудовой книжки, военного билета или другого документа о последнем месте работы (службы, учебы), если назначение и выплата пособия осуществляются органом социальной защиты населения (если трудовая книжка отсутствует, то в заявлении о назначении пособия получатель указывает сведения о том, что он нигде не работал и не работает);

- копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о выдаче вида на жительство или копия удостоверения беженца - для иностранных граждан и лиц без гражданства или беженцев (для них выплата пособия осуществляется органом социальной защиты населения);

- копии документов, подтверждающих статус, - для адвокатов, нотариусов и других лиц, профессиональная деятельность которых подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;

- свидетельство о расторжении брака, - в случае, если брак между родителями расторгнут;

- документ, подтверждающий совместное проживание на территории России ребенка с одним из родителей, - если брак между родителями расторгнут, а пособие выплачивается по месту работы родителя, с которым ребенок проживает, либо социальным органом по месту его жительства, если указанный родитель не работает;

- справка из органа социальной защиты населения по месту жительства о том, что пособие не назначалось и не выплачивалось - в случае обращения за назначением пособия в орган социальной защиты населения по месту фактического проживания либо по месту пребывания.

Если единовременное пособие при рождении ребенка назначается органом соцзащиты населения, дополнительно представляется справка из территориального органа ФСС РФ о том, что гражданин не зарегистрирован в качестве страхователя и не получал пособие за счет средств обязательного соцстрахования.

Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается не позднее 10 дней со дня представления всех необходимых документов.

В ряде субъектов РФ установлены дополнительные выплаты при рождении ребенка, порядок выплаты которых регламентируется региональным законодательством.